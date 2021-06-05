區議員落區派蠟燭 民政署指或違法

民政署突擊檢查議辦

袁海文昨午4時許在長沙灣深盛路設街站，以個人名義派蠟燭。他說，因種種原因市民難以參加悼念，派發蠟燭是他可做的事，他說已衡量風險，稱自己沒呼籲市民到銅鑼灣集會，只派蠟燭是沒有問題，派發期間有3名便衣警到場拍照。有市民囑咐袁小心，亦有人送上飲料。民政事務總署周四（3日）發聲明，稱接獲投訴有區議員進行與區議會無關的工作，並已發信提醒個別區議員要遵守指引，袁稱暫未收到相關信函。

南區區議員徐遠華昨晚約6時在黃竹坑派發蠟燭和紙托，約45分鐘已派完200份，他說有1名民政處職員在場拍攝記錄，亦有1名警員全程觀察，其間再有警民關係科和特警隊的警員到場查問，着他不要違反「限聚令」。

徐表示，有街坊特意提早回家取蠟燭，也有沒取蠟燭的街坊向他稱「心照」。他又稱，昨午有民政署職員到其辦事處說要突擊檢查並拍照，逗留約兩分鐘離去，而同區多名區議員同一時間亦被突擊檢查。

大埔區議員關永業團隊在facebook專頁表示，昨午約4時多有4名區議會秘書處職員，到其辦事處稱要檢查物資。晚上他在大埔墟港鐵站隧道內派蠟燭，有多名警員在場戒備。本報向民政總署查詢派員檢查的區議員辦事處數目等，署方僅重申周四的聲明內容。

（32周年 六四不一樣）