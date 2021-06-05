民研調查：四成非民主派反對「悼念六四危害國安」

香港民意研究所由5月28日至6月1日，向意見群組「我們香港人」成員發電郵，訪問了7209名12歲或以上香港市民。數據顯示，62%反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」；非民主派支持者中，43%持上述意見，民主派支持者則有佔91％。

學者：支持者沒緊扣政府立場

黃偉國表示，題目是希望研究悼念六四這一活動，是否足以危害國安。他分析，有28%非民主支持者「好反對」舉辦六四悼念活動會危害國家安全，高於「幾反對」的15％比率，甚至與認為會危害國安的36％相距不太遠，反映在此政治局勢下，政府支持者也沒有緊扣政府立場，更有理由相信未來港府的決定，亦難得支持，被問到數字是否反映政府與民意有矛盾，他認同見到對立。

非民主派六成支持學校教六四

調查的另一條問題「你有多支持或反對學校教授六四事件相關課題？ 」，支持的受訪者有72%；非民主派支持者當中有六成人支持，而民主派支持者則有約5582人、佔該組別91%。學聯前代表陳清華表示，四成非民主派人士支持在校內繼續教授六四，反映了不論立場，港人都認為要繼續傳承真相，「中共以為自己成功的地方，就是可以改變人心，但並未做到」。

支聯會副主席鄒幸彤原為記者會嘉賓之一，昨早被警方以涉嫌宣傳或公告未經批准集結拘捕，因而缺席。民研在會場擺放鄒的名牌，並加上一張空凳。香港民研主席及行政總裁鍾庭耀主動提起警方昨圍封維園，並有消息透露會部署7000警力，他形容是過慮及不必要，又稱港府及執法部門在國安法實施後，「用自己方法詮釋對國家最好的方法」，想做到比國內更安全，但「拿揑得不好」。

（32周年 六四不一樣）