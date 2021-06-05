預告入維園 鄒幸彤被指宣傳集會被捕 警未交代言行如何構成宣傳

鄒：會絕食明志 野渡：無比難過

鄒幸彤昨晨在她中環辦公室大樓附近被拘捕，有人向拘捕她的4名便衣警員詢問「以什麼名義拘捕她」，不獲回應，她被帶上私家車離開。據了解，警方傍晚押解鄒幸彤離開中區警署後，在律師陪同下完成搜屋，其後被帶到荃灣警署錄影問話。鄒幸彤昨被捕後透過親友表示，自己若不能點起燭光悼念，會絕食一天明志。

鄒幸彤男友、內地維權人士野渡昨在facebook上載兩人合照，野渡表示已預料鄒幸彤被捕，但仍是「無比的難過」，並稱「自由之花從來不會在忍讓與怯懦中得到，而是在無數志士的鮮血中盛放，只有在最黑的夜中，光明才如此耀眼」。

新界南總區（刑事）高級警司羅國凱昨表示，有人不理會警方禁止支聯會舉辦六四集會的申請，在網上社交平台宣傳及呼籲市民參與已被禁止的公眾活動，涉嫌違反《公安條例》17A（1）（d），拘捕一名報稱是外賣速遞員的20歲張姓男子，以及一名支聯會成員、報稱是律師的36歲鄒姓女子，案件由新界南總區重案組跟進。

蔡耀昌：鄒不代表支聯會

羅稱兩人行為極不負責任，又稱若任何人受教唆參與集會亦屬犯法；對被捕者如何宣傳集會，羅以案件調查為由拒絕透露，但稱兩人言論「牽涉宣傳及呼籲其他人參加、出席」，他續稱在六四當天作拘捕沒有政治考慮。鄒幸彤親友引述代表律師稱，警方主要針對她上月底發出一篇「燭光無罪 堅守陣地」的文章，文中提及「我」會在大家看到之地點起燭光。有學者稱刑事罪行未必需要明言，但須毫無合理疑點證明有呼籲成分（見另稿）。

支聯會秘書蔡耀昌於鄒幸彤被捕後到警署了解，表示非常關注和擔憂，會盡力提供協助，他又稱鄒幸彤近期的言論並不代表支聯會，「任何組織或群體有不同看法很正常，最緊要是我們當然不是割席」。

（32周年 六四不一樣）