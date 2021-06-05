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2021年6月5日星期六
封維園禁燭海 人未喑光未泯 三隧設障 截查拉人 支聯斥警過火：令港更似內地
維園不容一束白花 場外市民：政權當天安門
悼念遍地開花 銅旺群眾自發遊行 警指或違國安法驅趕 賢學思政召集人街站被捕
大專生憂被捕仍上街：滅聲與保留真相的抗爭
尖東海旁數十人 「不會輸給白色恐怖」
沙田警駐百步梯 大埔空地播《自由花》
雨來傘擋三十年 燭光雖滅意難平
聖堂彌撒早滿 悼念燈光溢堂外 截龍後市民續聚集 警驅散抄身分證
參與彌撒市民心聲
家中點燭網傳燭照 盼遍地開花
親歷六四記者：港亦面對慘劇 應更關注港事
創意悼六四
李卓人梁國雄獄中禁食 尹兆堅林卓廷晚8時靜默
預告入維園 鄒幸彤被指宣傳集會被捕 警未交代言行如何構成宣傳
指組織已明言集會取消 張達明：「個人身分」出席難證呼籲
民研調查：四成非民主派反對「悼念六四危害國安」
區議員落區派蠟燭 民政署指或違法
港大生洗國殤柱稱「萬幸」：行禮如儀已非易事
中大現「毋忘六四」標語 學生：用自己方式悼念
公墓拜祭 天安門母親：正義必勝邪惡 便衣警嚴防 規模比30周年更甚
美領館歐盟駐港辦「點燭」
林榮基台灣悼念：自由可貴 不言而喻
王丹：永不忘記永不放棄討回公道
律政司上訴黎智英刑恐案 裁判官拒簽呈述
創意悼六四
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【明報專訊】（請看附圖）
（32周年 六四不一樣）
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封維園禁燭海 人未喑光未泯 三隧設障 截查拉人 支聯斥警過火：令港更似內地
維園不容一束白花 場外市民：政權當天安門
悼念遍地開花 銅旺群眾自發遊行 警指或違國安法驅趕 賢學思政召集人街站被捕
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