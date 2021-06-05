親歷六四記者：港亦面對慘劇 應更關注港事

「港人關注六四 因它是慘劇」

黎佩兒曾與63名記者合著《人民不會忘記》，記錄當年六四慘劇。她於書中稱，當時曾目睹解放軍裝甲車向隧道內躲避的人群掃射。黎佩兒昨向本報表示，會一如既往為受難者點上蠟燭，但未有透露悼念方式。

黎佩兒說，自己如何悼念並不重要，反而十分關注昨早支聯會副主席鄒幸彤被捕之事，認為港人多年來關注六四，是因它是一個「慘劇」，而時至今日香港亦是一個「慘劇」，認為港人毋忘前人之餘，更需關注當下發生的事，才可以史為鑑，「你拜祭以前的先人，但現在有人快死了、重傷了，你沒理由不顧吧？」

料難再集會 籲和平向京「年年講」

另一退休資深傳媒人陳潤芝當年亦曾上京採訪，於北京飯店見證裝甲車衝向人群。她事後亦兩度為六四寫書，只要身在香港亦定會出席六四集會。不過，今年六四集會再次被禁，她只好到教會參與團契，以「另一種方式悼念」，祈禱祝願上帝安慰死者家屬，並為中國及香港的民主進度禱告。

六四集會被禁，陳說「一定有遺憾」，憶述多年來六四集會均和平，如某年集會因暴雨需提早結束，縱然滂沱大雨，「都未試過踩到一個人」，可見目前本港言論、集會自由正「光速地下墜」。她預視可見將來都不會有六四集會，但「人的心關不着」，市民在心內仍可默默悼念，並續以和平方式向北京「月月講、年年講」，爭取本港民主自由。

（32周年 六四不一樣）