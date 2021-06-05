家中點燭網傳燭照 盼遍地開花

內地出生 靠父母講述悉六四

Flora的父母從事教育，從小就會向她講述六四事件，讓她對六四有所了解，多年來她即使身處世界各地，在6月4日也會想起事件，並參與由香港學生會舉辦的悼念活動，在異鄉點起燭光，悼念1989年在北京爭取民主而逝去的生命。來港至今3年，Flora亦有赴維園悼念，即使上年警方以疫情為由禁止集會，她仍堅持到維園外走一圈。但今年除住所距離港島較遠外，她亦害怕觸犯《國安法》，昨晚沒到維園點起燭光。

「對很多人來說，香港是中國範圍內最後一個燈塔，只有香港能一直紀念六四。」Flora說，沒想過香港也有禁止悼念的一天，但到這天真的來臨，亦十分感慨。她認為警方以疫情為由反對集會，但背後是政權不希望港人用一個強烈、能勾起他人情感的方式呈現對民主、自由的追求。維園集會被禁，卻禁不住她悼念六四死難者的決心，Flora昨晚選擇在家裏悼念，除點起燭光，亦在Instagram上傳燭光照片、分享有關六四的帖文，她解釋，除了記錄，也希望透過社交平台，讓身處外國的朋友了解及記得六四，以及轉述香港發生的事情。惟她現時只跟好友提及自己的悼念行為，因生怕廣傳會招人舉報，帶來危險，亦擔心連累到她身處內地的親友。

沒打算離港 向學生傳希望

對從事教育工作的Flora來說，自己對學生有責任，沒打算離開香港，她相信仍可出一分力向學生傳遞希望，讓他們知道全球各地還有很多人關心香港，希望下一代不要感到絕望。

實習記者 鄭希妍

（32周年 六四不一樣）