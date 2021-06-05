聖堂彌撒早滿 悼念燈光溢堂外 截龍後市民續聚集 警驅散抄身分證

支聯會昨沒如往年舉行網上集會，但在facebook發布天安門母親成員的發言短片、八九民運資料，以及身在獄中、支聯會主席李卓人的六四32周年宣言，重申支聯會五大綱領：「釋放民運人士！平反八九民運！追究屠城責任！結束一黨專政！建設民主中國！」

正委會幹事陳樂信昨早在商台《在晴朗的一天出發》稱，收到警方查詢彌撒安排，但只提醒遵守防疫規定。李卓人妻子鄧燕娥昨到西灣河聖十字架堂參加彌撒。她接受傳媒訪問稱，對不能到維園悼念感遺憾，今次是第一次參與彌撒。她對丈夫入獄和支聯會副主席鄒幸彤昨早被捕感非常心痛。

開始前兩小時 堂外300人排隊

彌撒開始前兩小時，近300名市民在石硤尾聖方濟各堂外排隊，每年堅持到維園悼念六四的王先生（化名）稱，「如果能到維園，意義會更大。這裏在感情上還有段距離」。參與彌撒者需使用安心出行或登記個人資料，彌撒完成後工作人員呼籲4人一組離開。

在荃灣葛達二聖堂，有每年都出席維園集會的市民，今年首次跟隨朋友出席彌撒，認為警方行動是政治打壓，「幾千人去睇演唱會，你唔去執行限聚令？」穿黑衣的劉小姐稱，到維園悼念風險太高，故並非教徒也參與彌撒。晚上約8時半，多名警員抵達葛達二聖堂，驅散場外約100人，至少12人被搜查及抄下身分證資料，當中一名32歲男子涉被發現欠付交通罰款被警方帶走。

警場外拉封鎖線 警告犯聚

支聯會常委趙恩來因截龍未能進入葛達二聖堂，他稱警方以公共健康為由禁止維園集會做法荒謬。對於鄒幸彤被捕，他說早有被捕心理準備，參與悼念者應衡量風險，但不應「自己嚇自己」，要堅守所信。

而在慈雲山聖文德堂，彌撒截龍後有市民在門外用手機看彌撒直播，以及亮起電子蠟燭；至晚上7時45分，警員到場拉起封鎖線，警告在場聚集者違反限聚令並趕離。

陳日君：政權續不聽民意 六四恐重演

陳日君在彌撒稱，不知道今日報紙會怎樣定位昨晚的聚會，32年前在天安門廣場及附近街巷為「我們的民主、我們的自由」犧牲生命的兄弟姊妹，那時要求的是一個廉潔的政府，希望的是真正強盛的祖國，可惜他們卻帶着暴徒的烙印離開人間。他稱，政權32年還不聽人民的聲音，有權者還相信為「顧全大局」，「政權可以殘殺手無寸鐵、熱愛祖國的青年？」這樣六四慘劇漸漸又會重現眼前。

另外，循道衛理聯合教會香港堂昨晚亦舉行默想祈禱會。

（32周年 六四不一樣）