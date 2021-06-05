大專生憂被捕仍上街：滅聲與保留真相的抗爭

3名視覺藝術系學生以行為藝術悼念六四，他們身穿全白衣服，戴起黃色或啡色鴨嘴帽，在維園外的記利佐治街背對背牽手，寓意亮起燭光，惟站不足3分鐘就被警員要求離去，在場市民在3人離去後鼓掌。

上街者：2019後才憎惡共產黨

在銅鑼灣維園入口位置，姓鍾市民點起白蠟燭，「不想在政府說不可以前，我們就自己劃一條線給自己，它沒說不允許悼念六四，但很多人自己驚了，不敢出來」。支聯會義工陳小姐選擇由西環跑到銅鑼灣，其黑衣上印有「唔准講唔等於無發生」。

旺角朗豪坊、西洋菜南街一帶晚上也有市民聚集亮起手機燈光。陳先生說以往未有去過六四集會，「我在2019年後才憎惡共產黨」。他說自己當年六四時有看電視，亦有流淚，但自言政治冷感，至2019年才積極參與反修例運動。他說六四已在每個人心內，「香港這麼多人出過來遊行，他們不會忘記，只是這個政權用這些手段，好多人都驚」。他早預料昨上街人數不多，但他不感孤單，仍會響應呼籲亮起手機燈。

（32周年 六四不一樣）