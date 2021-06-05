悼念遍地開花 銅旺群眾自發遊行 警指或違國安法驅趕 賢學思政召集人街站被捕

大批軍裝警員昨午開始在維園內外佈防，又截查穿黑衣行人。職工盟在銅鑼灣崇光百貨門外設街站，昨晚8時正點起燭光，表示「記憶之戰，不會因為警方壓制而貿然終止」；民間電台街站播放《自由花》及《民主會戰勝歸來》等歌曲。未到8時，不少民在街站前點起燭光，微弱的燭光沿渣甸坊街道兩旁「遍地開花」。

遊行者喊「光時」 有警除口罩吹熄燭光

傍晚陸續有逾百名穿黑衣的市民抵達維園外圍，有人手持白花或電蠟燭，有警員要求市民關掉手機燈，又拉開自己口罩吹熄市民的蠟燭。晚上8時許，有在場市民默哀，並亮起手機燈，警方隨即舉「黃旗」警告市民散去，市民一邊離開一邊舉起手機燈。警方後來將防線推進到內街，與市民追逐，有人高叫「光復香港 時代革命」口號，警方舉起「紫旗」警告在場者可能違反《港區國安法》，但未有進一步行動。警方繼續推進，沿途經過希慎廣場及時代廣場，又派員駐守堅拿道天橋底，截查路過市民。

深夜圍30人 截查票控犯聚

至晚上近11時，警方在怡和街對開拉起封鎖線，圍起約30名市民，指控他們違反限聚令，逐一截查並發告票，行動歷時近一小時。

支聯會昨晚沒有辦集會，呼籲市民在合法安全情况下，以個人方法點燭光。除了銅鑼灣，旺角、尖沙嘴、深水埗、葵芳、沙田、大埔等區昨傍晚起亦有團體擺街站或有市民自發上街悼念。葵芳廣場外昨傍晚有數十人聚集，警方稱在場的職工盟街站義工打開手機燈引致人群聚集，涉違反限聚令，並警告在場市民散去。

旺角多個地點有六四街站。昨晚7時許，學生組織賢學思政原擬在旺角商務印書館外擺放六四街站及街頭放映會，惟開始前，召集人王逸戰被警方以公眾地方行為不檢為由拘捕。警方稱，昨晚約7時起，一名20歲男子在旺角豉油街一帶設置街站，並向警員作出挑釁行為，情緒激動，警方遂以涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕他。

另外，油尖旺區議員、民主派組織「社區前進」成員朱江瑋，昨傍晚在旺角朗豪坊對出擺街站派蠟燭。大批警員到場警告他若點蠟燭並影響到其他人，將干犯公眾妨擾罪，又警告他或違反限聚令及公安條例。

數十名市民昨晚在旺角西洋菜南街亮起手機燈「行街」悼念，有人呼籲其他市民走出馬路，其間有人高叫「光復香港 時代革命」、「民族自強 香港獨立」，警方一度舉「紫旗」，警告有人涉嫌違反港區國安法，市民其後散去，警當場未有拘捕行動。

明報記者

（32周年 六四不一樣）