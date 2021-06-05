維園不容一束白花 場外市民：政權當天安門

韓東方坐池邊：不一定場內悼念

警察昨午2時許圍封維園足球場、籃球場及中央草坪，逾百警員在場外巡邏，並不時截查維園內、封鎖區外的市民。不少市民依然身穿黑衫、黑褲到場，希望「被看見」，亦希望「圍爐取暖」。八九民運工人領袖韓東方昨午戴上黃口罩，穿上黑衫、黑褲，坐在維園水池旁直至晚上8時許。他說要靜默反思，又說悼念六四不一定要在球場內，「我不介意無集會，因為六四已是香港人的一部分」。

8歲女童：為何要驚香港市民？

家住銅鑼灣附近的陳先生說，以往與太太到場，今年特意與8歲女兒齊齊穿黑衣，看看這個日常嬉戲的公園會變成怎樣。女兒問為何要圍封球場，陳父只道：「可能政府驚。」女兒追問：「為何要驚香港市民？」陳父不懂回答，首次於六四踏足維園的女兒只知公園較平日多了很多警察。陳父說，不知道明年六四會是怎樣。

過去30年均有參與六四集會的馮小姐，昨身穿黑衣欲在維園「耍太極」，惟球場被封，她稱警察「誇張，太得閒」。她說自己20歲時由廣州移居香港，居港40多年，覺得香港正走回頭路，有如內地城市，「上年不准（六四）集會，今年封維園，下年可能不准報道六四了」。她自言會在維園留至晚上8時許，需要時就會亮起手機前燈。

入夜後愈來愈多市民到維園非封鎖區範圍，不少人手持電蠟燭或開手機燈。陳小姐將一束白花插在維園鐵馬上，被警察勒令即時拿走。她說警方不批准六四集會屬荒謬，今年無法入球場悼念，除了失望，更是欲哭無淚，但她會持續悼念六四事件直至政權認錯，「一個國際大城市，連一束花都容不下，我不知說什麼才好」。

市民維園外游走 邊行邊播自由花

60歲市民蔡先生沒有多說話，只是默默游走維園球場外，並播放《民主會戰勝歸來》、《自由花》等歌曲，他笑言「一人之境都不孤獨」；又說維園球場被圍封亦不重要，最重要是大家有走出來，「銅鑼灣都未封，香港還有很多地方」。

（32周年 六四不一樣）