封維園禁燭海 人未喑光未泯 三隧設障 截查拉人 支聯斥警過火：令港更似內地

警拘4男2女 票控12人違防疫

警方上周以疫情為由，禁止支聯會在維園舉行六四集會，上訴委員會維持警方決定。除了維園及銅鑼灣，昨日於尖沙嘴、旺角、沙田、天水圍、荃灣等區都有巿民點起蠟燭等悼念六四。警方表示，截至晚上10時，各區至少4男2女被捕，介乎20至75歲，涉嫌煽動他人參與未經批准集結、普通襲擊、刑事毁壞、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務。另至少12人涉干犯《預防及控制疾病規例》（第599章）相關罪行被票控。

昨日清晨，支聯會副主席鄒幸彤遭警方以宣傳或公布未經批准集結罪名拘捕，至深夜仍被扣留；她早前在社交媒體表示，「仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」。

警引公安例封維園：基於公共安全

至下午，警方在銅鑼灣至天后一帶佈防，維園6個足球場、籃球場、中央草坪及相關出入口下午2時被鐵馬圍封。警員架起多幅藍底黃字公告，說明根據《公安條例》第17（4）條封閉場地，阻止已被禁止的公眾集會，警告任何人未經准許進入或逗留，或會被檢控。現場持續響起相關廣播。

港島總區高級警司（行動）廖珈奇表示，情報顯示有人漠視警方反對，在社交平台宣傳、鼓吹、煽動他人參與已被禁止的集結，警方有理由相信會有人不理會警方反對前往原定集會地點，故基於公共安全秩序等因素引用《公安條例》作出封閉措施；又說若情况惡劣，警方可將封閉範圍擴大，並稱如有人進入或逗留，「警方有權使用適當方法甚至武力，將他從該地方移除」。保安局隨後發聲明警告任何人不得進入維園封閉範圍，否則違法，最高可監禁12個月。

下午3時許，警方於紅隧、西隧及東隧九龍往港島方向架設大模路障截查車輛，現場一度非常阻塞；從網上圖片可見，警方水炮車曾由西隧開往港島。本報向警方查詢設路障是否與維園集會有關，警方回覆稱會不時因應各區實際情况適當調配，以維持公共安全及秩序，惟部署屬行動細節，不會公開。

銅鑼灣「遊行」有人喊「光時」

入夜後，維園封閉範圍外有過百市民聚集，警方不時截查穿黑衣者，並以攝影機記錄身分。不過，仍有不少市民無懼封鎖線或拘捕，有人身穿「平反六四」T恤欲入維園悼念；也有人在維園入口位置燃起蠟燭指向維園球場，不少人也在外圍亮起手機燈光。

至近晚上8時、即支聯會每年燭光集會開始時間，警員突舉起藍旗及黃旗，驅散在場市民至維園外天橋。未能進入維園的市民散落銅鑼灣記利佐治街一帶，部分舉起手機燈光「遊行」，其間有人高叫「光復香港，時代革命」口號，警方先後舉起黃旗及紫旗，警告在場有人或違反港區國安法。賢學思政召集人王逸戰則於旺角擺街站期間被捕。

對於警方首次封鎖維園並大規模佈防，蔡耀昌形容警方部署非常誇張，質疑「是否想製造效果，令市民不單止不能夠（在維園悼念），甚至不敢出來悼念六四呢？」他認為政府有責任交代，又說警方執法若滲入不恰當的政治目的，會影響港人的基本人權和自由。

蔡耀昌表示，內地政府多年來以各種方式禁制甚至拘捕公開談論六四的人，香港過去不曾如此，「但現在國安法的實施，政府愈來愈強調『國家安全、中央全面管治權』，就算不是說明用國安法，執法上愈來愈滲入政治考慮，令香港與內地愈來愈相似」。

明報記者

（32周年 六四不一樣）

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