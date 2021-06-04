美領館籲員工避往維園

建議勿拍攝示威者警察

美國駐港澳總領事館引述本地傳媒稱，警方料將在香港各處部署逾3000防暴警察候命、以避免出現任何與六四事件的非法集會，預料是警方今年最大型部署，估計會拘捕所有違反禁止集會命令的人，並在維園附近一帶設立路障，以截停並搜查車輛。

有關通知向員工提出多項建議，包括（1）時刻留意本地傳媒、本地交通運輸網站及港鐵、城巴等應用程式；（2）避免前往任何有大型集會、示威的地方；（3）若在無意下走近大型聚集、示威，需提高警覺；（4）避免在未獲准許下，拍攝示威者或警察的照片；（5）留意周圍環境；（6）保持低調。

翻查資料，以往總領事館不時會就本地示威活動發出通知，例如去年6月30日總領事館引述傳媒報道，稱灣仔一帶及其他地方或有示威、警方部署防暴警察，又稱有關示威或擾亂交通網絡，港鐵站可能關閉等。不過，去年六四集會亦未獲批，總領事館並未發出類似通知。