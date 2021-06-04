北京警力增 主幹道數百米一崗 拜祭地保安駐守 地鐵安全員每站跟乘客上落

北京地鐵沿線亦加強保安部署。除地鐵進站安檢增加人手，各安檢點亦增設多個閉路電視。安檢人員亦持金屬探測儀檢查乘客。地鐵上的安全員則配備執法記錄儀，在每一站隨乘客上下車。地鐵入口亦有警力部署；一些較敏感的站如天安門東、西站和木樨地站等，有更多警力在場。當局曾允許六四遇難者家屬組織「天安門母親」在木樨地站拜祭，昨有大批保安駐守，附近社區的工作人員亦在地鐵站各入口值守。

陸委會：中共未正視六四啟示

國台辦：不聚焦防疫還製對立

台灣陸委會昨發新聞稿稱，中共迄今未正視六四事件歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉；呼籲對岸應具體落實以人民為中心的政治改革、勿再箝制人民民主要求並早日還權於民。

陸委會批評，中共一黨專政，為鞏固權力核心及永久執政，以高壓管控人民，審查言論、社會監控、打壓異議人士，並以「再教育營」等強制手段壓迫宗教人權自由，甚而毁棄對香港「一國兩制」的自治承諾，迫使民間社會噤聲屈從。

新華社引述國台辦發言人馬曉光表示，當前台灣疫情肆虐，民進黨當局不把心思放在防疫上，還在上演污蔑攻擊大陸、製造兩岸對立的政治鬧劇，並在島內不斷打擊異己、箝制言論，編織謊言、欺騙民眾，有何資格拿民主人權說事。

華人民主書院等團體日前召開記招，稱今年六四晚會將改成線上，主題為「人權照亮民主、同行抵抗極權」，形容今年港澳被禁舉行紀念活動，只剩台灣可紀念六四。

明報記者