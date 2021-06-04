劉兆佳評中央取態：中美角力中共黨慶 難容悼念挑戰權威

稱京仍憂港議題成美「棋子」

支聯會「無前途」

六四前夕，在獄中的支聯會主席李卓人呼籲在被人看得見的其他地方，點燭光繼續悼念六四，而維園集會已被禁（見另稿）。據報道，時任中聯辦主任張曉明在2014年會見民主派議員時，曾表示支聯會在香港能活動是因為中央包容。劉兆佳認為，中央已包容多年，但2019年社會事件後，中央意識到社會運動是挑戰中央政權，這種包容不再。他指內地的國安法，第一條便是「政權國安」，而中央認為反修例事件有外國勢力介入，現時中美政治角力，中央仍憂慮香港議題會成為美國針對中國的「棋子」，故對支聯會辦集會有所警惕。

中央今年慶祝中共成立100年，而中央2018年修改《憲法》，確立共產黨領導的條文，劉兆佳稱在這時刻，中央更不會接受支聯會公開打着「結束一黨專政」綱領。至於港府會否取締支聯會、支聯會綱領是否違反國安法，劉說他不知道政府如何處理，但相信在這時勢下，支聯會「無前途」。

中央在1989年武力鎮壓民運，港人一直悼念。劉兆佳說，內地會有人對事件「耿耿於懷」，不滿中央處理手法；但近年國內民族主義高漲，內地有說法認同當年中央果斷解決事件，及後推動經濟改革，令國家有今天的富強。他稱內地不少年輕人對「西方式民主」有質疑，看到西方國家體制弊端，也無力應對天災及疫情。