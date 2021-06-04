區議員街頭派燭 民署指「鼓勵集會」涉違法

發信提醒 倘涉營運費用不發還

民政總署稱接到投訴指有區議員進行一些「與區議會的工作無關，並影響地區和諧，及可能觸犯香港法例的活動」，如派發物資，指這是鼓勵及協助公眾參與未經批准的公眾集會，已發信提醒個別區議員應該遵守《操守指引》及《酬津指引》。該署補充，如證明事件涉及薪津及辦事處營運費用，將不獲發還，該區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。

民主黨南區區議員徐遠華及深水埗區區議員袁海文等，昨日均有在街頭派蠟燭。徐遠華以個人身分到黃竹坑派白蠟燭，其間有民政處職員及香港仔警署特遣隊警員拍照及記錄其舉動，警員抄下其身分證資料。徐遠華稱，其蠟燭全是自費，並無報銷區議會津貼，不涉議員職務。

警拍照記錄 徐遠華：蠟燭全自費

有取蠟燭的50多歲市民陳女士（化名）說，幾乎每年都去六四集會，「年年有預算終有一日無法去（集會），但無想過會發生」，今年「說不害怕就假」，故會在家悼念。另一取了蠟燭的林女士今天碰巧外出，故會在街外悼念，「無得驚恐，樣樣都驚，樣樣都不用做了。作為市民應該做自己應該做的事情」。

袁海文昨日在荔枝角派蠟燭，預備了300支，派出約200支，數量是預期中。他亦有感市民有顧忌，有街坊對他說因擔心而決定不拿，他說完全理解。不過，工黨荃灣區議員趙恩來覺得今年取燭的人較踴躍，「今個月預備5000支，只派剩百幾支」。