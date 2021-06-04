「早到者」維園分散默悼 一人亮光眾人借火

六四話劇演員成集會常客：盼大家想起「心中的年輕人」

40多歲的宋先生穿上印有「Fight for freedom」的黑衣，獨自坐在維園球場燈柱下，亮起多支蠟燭及環保蠟燭，並撐開黑傘，以防燭光被風吹熄，其間有數人前來「借火」，然後走到一角悼念。宋先生說，自己是舞台劇演員，2009年曾參演六四題材的話劇《在廣場放一朵小白花》，自此只要有空便會出席燭光集會。他說，經歷「反送中」運動、《港區國安法》等，香港不少人已離開，哽咽道，「既然自己留下來了，可以做什麼？」他續說，看到立法會前議員邵家臻在網上稱六四事件其實始於6月3日當晚，「有點衝動」下昨晚便到維園悼念，希望藉經過市民拍照、「借火」等小事，讓別人以自己方式記着六四事件。宋先生認為，六四事件其實與眾多社會運動一樣，由年輕人牽頭，如雨傘運動等，希望市民即使每天面對不同「悲劇」，仍想起自己「心中的年輕人」，堅持自己的信念。

任支聯義工十數載：對未來集會悲觀 悼念可遍地開花

球場另一端，林先生獨自在地上鋪上一件印有民主女神像的黑衣，亮起環保蠟燭。他當支聯會義工10多年，以往的6月初，會在維園協助佈置打點。他對往後是否仍可舉辦六四集會感到悲觀，但認為只要大家悼念的精神在，「可以遍地開花，在家都可以，樓下公園也可以」。

明報記者