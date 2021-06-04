警稱可封維園 李卓人籲各處亮燭 市民六四前夕獨自入園悼念 保安阻點火警截查

明報記者

支聯會在六四32周年，提出「為自由 共命運 同抗爭」主題口號；日前表明不會以組織名義進入維園。六四前夕，有個別市民昨晚到維園燃起燭光悼念，其間一名維園保安阻止市民點火。約晚上11時許，有4名警員到場截查市民，要求在場悼念的宋先生出示身分證，並搜其背包，宋先生其後獲放行。

支聯常委：有心理準備警上門拉人

據悉，支聯會副主席鄒幸彤今日會到維園，預計會有常委跟隨。其他常委則會以自己的方式悼念，亦有人選擇在街上派蠟燭。有支聯會常委稱在如此形勢下，難言進行什麼活動才算安全，更有常委表示有心理準備警方會在今早已上門拘捕。

因案件在囚的支聯會主席李卓人，其facebook出帖，表示「政權可以禁制一個集會，卻不能禁制人們心裏不可磨滅的哀傷」。他盼望市民用自己的方法，在被人看得見的地方，燃點燭光繼續悼念六四。

在押岑子杰點煙悼念

繫獄何俊仁：心有燭光

支聯會昨晚上載在囚的支聯會副主席何俊仁入獄前的講話，何稱過去每年六四都有參與燭光集會，從未間斷，由於失去自由，今次是他第一次缺席。何俊仁說：「縱使今年是極之惡劣的環境，可能我們很多人要考慮到不要作不必要的犧牲，所以會有一些策略上的調整，這個大家是理解，但最緊要大家的心還在一起。」他呼籲港人今晚無論在哪裏，都用自己的方法點起燭光悼念，即使他「在獄中什麼都沒有，心中都有一支燭光」。

還押中的社民連岑子杰表示他會在獄中悼念，「在8點燃起一根煙」。他說：「我們不是在一個領袖、一個團體、一個儀式中看見民主自由的希望，我們每一個人才是民主自由的希望。」

消息：警高調巡維園錄影取證

警方昨日再籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結，稱會部署足夠警力，迅速果斷執法，包括拘捕。消息人士稱，警方部署7000警力在各區佈防，維園一帶佔逾3000人，軍裝警員會高姿態巡邏；參與行動的包括六大總區應變部隊、警區前線人員、傳媒聯絡隊、交通警等。

消息續稱，若有人在維園內燃點蠟燭，警方很有理由相信是參與集會的表現，將會先警告，其後會根據《公安條例》拘捕。至於叫喊「結束一黨專政」是否違反國安法，消息人士稱要視乎當時情况，叫口號者是否置身集會之中，令他人情緒高漲，甚至引起對國家的仇恨。該人稱警員會先錄影取證，不排除事後取得法律意見後作拘捕。

此外，綜合警方消息，預料今午很大可能引用《公安條例》第17條（4），封鎖維園範圍。條例定明，如警方有理由相信公眾集會在違反條例規定下進行或組成，警方有權將通往該公眾地方及其鄰近的其他公眾地方的通道阻截和封閉一段其認為是必需的時間，阻止該公眾集會進行。

康文署回覆稱，由於警方已就6月4日舉行的公眾集會作出禁止和反對的決定，署方會因應警方部署作安排。

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