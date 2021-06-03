教育部倡港「明確」普通話簡體字法律地位 籲普通話融入考評體系 教局：中小學已設科

大灣區語言報告出爐

分析港兩文三語教育「問題」

央視報道，大力推廣國家通用語言文字、構建和諧語言生活、增強語言與國家認同，是粵港澳大灣區語言文字事業的重要任務；《報告》從不同角度分別考察香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市的語言狀况及規劃。《報告》顧問、廣州大學客座教授郭熙表示，該報告提出84條建議，為構建和諧的粵港澳大灣區語言生活和現代語言服務體系提供參考和指引。涉及香港的部分，郭熙稱，香港應該或者說宜將普通話教育作為政策適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，以此來增強教與學動力。

教育局發言人回應，香港中小學已設普通話科，所有學生均須修讀。發言人稱，粵港澳大灣區的發展對香港未來十分重要，港人在大灣區升學、就業或生活均需與內地銜接，包括作為溝通工具的語言和文字，都要充分掌握；局方正加強「學生內地交流計劃」等活動，如「粵港姊妹學校經典美文誦讀比賽」，促進學生學習興趣和成效。