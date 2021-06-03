何俊仁澄清：張文光沒倡解散支聯

近期屢傳支聯會有可能被取締，陶君行上周四（5月27日）在網台節目表示，得悉張文光3月曾以保護支聯會成員為由，游說何俊仁解散支聯會，並要求民主黨繼續參選立法會。

民主黨劉慧卿昨日在社交網站發文，表示何俊仁的律師前日到荔枝角收押所探望他，何俊仁稱希望劉慧卿能協助他發出有關「張文光建議解散支聯會」傳聞的聲明。聲明提到，何俊仁不久前曾與張文光討論支聯會在目前政治環境下的未來，談及多個未來可能的發展和去向選項，解散支聯會是其中一個最終可能，但對話並沒有最終結論。對於陶君行向外稱張文光提議解散支聯會，何俊仁強調並非事實，又稱有關見面討論屬私人談話，沒打算向外公開。

張文光回覆本報查詢時稱，從沒說過解散支聯會，亦對民主黨參選未有想法。

民協退會：國安法下艱苦決定

另外，繼多個團體成員退出支聯會後，民協昨日表示已去信退出支聯會。民協署理主席楊彧回覆本報查詢時稱，在現時新政治形勢下，衡量了《港區國安法》下政黨風險，作出艱苦決定，冀港人諒解。