六四館重開3日暫關：考慮文物訪客安全

本報向食環署查詢，昨日有否再與支聯會商討展覽場地牌照安排、有否繼續展開違反《公眾娛樂場所條例》的執法程序，以及場地若不擺放展品有否違例，截稿前沒回覆。

蔡耀昌：需尋法律意見

再決定下一步

六四紀念館5月30日重開並舉辦「八九民運與香港」圖片展，首3日逾550人參觀。前日食環署派員上門，指支聯會沒領上述牌照，涉違《公眾娛樂場所條例》。支聯會昨晨發稿宣布暫閉館直至另行通知。蔡耀昌表示，由於首度被指違例，需認真審視條例及尋找法律意見，再決定下一步，考慮到館內文物、員工及參加者安全，決定暫時閉館。

至於能否於6月4日重開，他說時間上難評估，但相信當日不易重開，支聯會與六四紀念館管理委員會將盡快研究法律問題，冀盡快重開。他說原本約500人預約未來3日參觀，正通知他們消息。對於有市民原本擬6月4日到紀念館悼念，蔡耀昌透露，他原本亦打算當晚到館內悼念，對想前來的市民感抱歉；面對各種壓力及困難，期望市民用自己方式，在合適時地悼念六四。

資深大律師湯家驊昨日在商台節目被問到支聯會會否被取締時稱，若保安局長掌握確實證據，顯示有關組織有可能危害國家安全，有可能根據《社團條例》取締，例如香港民族黨。

被問會否擔心支聯會被取締，蔡耀昌稱，近期不少法律意見有很多不清晰之處，不能一一評論。他說支聯會1989年6月註冊，一直是合法組織，工作在法律框架下進行，如今面對政治與法律風險，必須認真評估、小心應對，但對於「不清不楚、似是疑非的說法」，「當然是不會理會」。

指支聯會需考慮綱領

梁美芬：港人要尊重符合憲法

基本法委員會委員、經民聯梁美芬昨日被問港人能否再悼六四，她說悼念非問題所在，而是支聯會需考慮其綱領，稱自2018年中央修改《憲法》，在一國兩制下港人要考慮「一國」體制，及如何尊重及符合國家《憲法》。

馬逢國當年聯署聲援學生：

愈來愈接受天安門無死人

另外，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國昨稱，自己當年有簽聯署聲援學生，但指事態發展愈來愈複雜。對於當晚死傷，他說據官方版本，天安門廣場之外有發生死傷事件，而天安門廣場，官方報道是沒有死人，「我愈來愈接受，天安門廣場沒有死人這個事實」。