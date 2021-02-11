由維園到沙田 逾3000警六四佈防 消息：黑衣亮燭或視違法 蔡耀昌促清晰交代勿恐嚇港人

湯家驊：一人喊口號不違法 但或惹疑「大家夾埋」

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，一個人穿黑衫，即使衫上寫有「結束一黨專政」，或單喊「結束一黨專政」口號，亦不足以構成違反《港區國安法》，但或令人懷疑，「大家夾埋，你去尖沙嘴，我去銅鑼灣，但意圖一樣」。他又稱，若透過包括違反限聚令在內的非法行為，有組織、策劃、意圖鼓吹顛覆國家政權，則有可能違反國安法。被問到市民是否不能做任何悼念六四的活動，湯家驊否認說法，稱可用自己的方法悼念。

繼六四遊行及晚會被禁，六四紀念館亦因被指無牌展覽而宣布暫關閉（見另稿），無法開放予巿民悼念。蔡耀昌昨日說，支聯會今年辦活動面對非常嚴峻的政治與法律風險，必須謹慎走每一步，以合法、和平、理性方式進行，面對種種壓力，冀港人仍能用自己方式表達，繼續維持信念，毋忘六四。對於有消息稱六四穿黑衣或帶燭光入維園或會被捕，他認為，警方絕對有責任就公開或非正式的說法向公眾及傳媒交代，強調警方做事要有法律依據，「而不是變相恐嚇香港人」；他同時呼籲市民小心應對。

文化中心朗豪坊百步梯嚴防

消息：未聞引用國安法檢控

據悉，警方周五將在全港佈防，「區區都做緊部署」，各「總區應變大隊（RRC）」候命出勤，各區將因應接近六四時的情報調配。除有過千警力集中在維園，警方預計沙田百步梯、尖沙嘴文化中心附近及旺角朗豪坊等都是悼念熱點，會重點派駐人手。被問六四當晚會否引用國安法檢控在場者，警方消息稱未有聽聞，主要會以違反599G章限聚令及《公安條例》執法，他解釋，除了在維園集結悼念有可能被視為參與被禁止集會，有50人以上的集結，按《公安條例》也可視為未有知會的集會，關鍵是要證實集結者有共同目的，而穿黑衣及點起燭光也可能構成證據。本報向警方查詢六四警力等，警方稱會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法。

本報查詢警力 警稱部署足夠

大律師黃宇逸說，按《公安條例》，逾50人集會屬未經批准集結，與場地有否申請過集會無關。他指出，「理論上」一個人到維園並不構成參與未經批准集結，但最終是否被捕、被控甚至入罪，要視乎執法機構和檢控部門的判斷，以及法庭所接納版本。黃表示，穿某種標語的衣服、持燭、叫口號可成為參與集結的環境證供，但爭拗點是任何人都可作上述行為而不是參與集會。

大狀：持燭叫口號非必屬集會

民權觀察：表達自由大倒退

對消息稱警方會在六四派大批警員佈防，民權觀察成員沈偉男稱，在過往的香港難以想像，「是表達意見自由的大倒退」，而警方以限聚令作執法理據，只針對表達意見的場合和人。他反指很多人來人往的地方卻不見警方執法，會給人濫權感覺。

明報記者

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