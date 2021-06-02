社民連籲泛民齊拒新選制 新思維：益建制

籲公眾選舉「憑良心表達意見」

社民連昨在facebook發聲明，批新選舉制度壓制港人以選票表達異見的機會，旨在完全控制選舉結果，而建制派邀請溫和泛民參選，反映中共期望泛民充當議會花瓶，「將民主陣營分而治之，進而分裂及瓦解公民社會」。社民連認為大多數民意反對民主派再選，強行參選只令民主運動再陷爭拗。

社民連表示，目前公民提名權被嚴重剝奪，將不會參選選委會及立法會，並期望其他民主派「拒絕與不義選舉制度合作」，呼籲公眾透過各種選舉「憑良心表達意見」，盡力彰顯真實的民意。

狄志遠憂非建制只得四五席

狄志遠對社民連的決定表示尊重，稱明白傳統民主派受壓，如因參選而拋棄激進的取態，或被支持者批評「跪低」。他說新思維的選舉部署沒變，上限是派出3至4人參選立法會，但憂慮若傳統泛民不參選，會令建制派「斬獲」更多議席，他再次呼籲民主派團結，「（非建制派）理想是取得十五六席；做得不積極或會取得十席八席；再有主流政黨不參選，可能只有四五席」。

葉劉：議會總會有反對力量

建制派政黨方面，新民黨主席葉劉淑儀表示，如民主派不參選進入議會，便不能發揮其影響力，但她相信，即使傳統泛民不選，總會有新力量或政治素人成為民意代表，日後的議會將有一定的反對力量。她認為選舉的公信力取決於選舉安排是否公平公正，而非特定政黨參選與否。

被問到新民黨的選舉部署，葉太稱該黨會繼續參與港島與新界東直選，並希望透過選委會增加立法會議席數量，而該黨暫未有人出選功能組別，亦未討論黨內的「內部遴選」。

另外，選舉事務處表示，本年度立法會換屆選舉地方選區分界圖及分界說明，昨日已上載至選舉管理委員會網站。新選制下全港分為10個地方選區，每個選區將選出兩名議員，一共產生20名直選議員。

特別選民登記安排昨日起亦展開，選委會當然委員、選委會所有合資格投票的個人或團體選民、立法會新增或受修例影響的功能界別選民，可於7月5日前提交選民登記申請。