民研：47%人撐平反六四 17年新低

認為有責推動中國經濟發展

較有責推動中國民主略多

香港民意研究所於上月17日至21日，隨機以電話訪問1004名香港居民。結果顯示，受訪者的主流意見繼續認為中國政府當年錯誤處理六四事件（54%）、北京學生做法正確（42%）及支持平反六四（47%），但全部數字較一年前大幅下降；其中，「支持平反六四」的比率顯著下跌13個百分點，是1997年以來第三低。

另外，過半數受訪者（51%）繼續認為港人有責任推動中國民主發展，而更多受訪者（53%）認為港人有責任推動中國經濟發展，較去年大幅上升8個百分點。

28%認為應解散支聯 歷年最高

蔡耀昌：政治風險增或現無力感

支聯會方面，受訪者對該會的最新評分為45.5，28%受訪者認為應該解散支聯會，比率屬1993年有紀錄以來最高，而反對解散者佔38％。蔡耀昌表示，數據顯示市民對支聯會的認同下降，該會須正視問題，但他分析轉變源於社會、政治氣氛改變，在高壓政治環境下，行事的風險增加，市民看不到「平反六四」的機會，短期內或出現無力感；加上疫情推高失業率，導致市民轉為專注經濟發展。

至於支聯會的發展，蔡耀昌表示該會仍正常運作，目前應保存實力，冷靜應對這波低潮，「（支聯會）有核心成員正在獄中，保留實力很重要，如做不到，就更不用講明天」。他說支聯會面對官方輿論等壓力，但政府暫未有行動，故毋須自亂陣腳或退讓。支聯會連續兩年被禁於維園舉辦六四集會，他說仍有信心日後能重返維園，希望市民不要絕望。