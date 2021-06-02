喊結束專政違法否 林鄭：不可違憲 六四館被指沒申娛樂場所牌 食環執法

蔡耀昌：支聯不會自我審查

支聯會秘書蔡耀昌稱，這段時間不少人評論支聯會口號，不會逐一回應，現時會步步為營，小心應對當前愈發凶險的政治法律環境，而支聯會不會作出自我審查及退縮的行為。資深大律師湯家驊表示，現時中國是共產黨執政，「結束一黨專政」口號違反中國憲法，但在香港違反中國憲法會引致什麼法律責任或後果，要視乎香港法律如何界定或處理。

稱判斷口號違法否複雜

林鄭：難由特首答是或否

被問「結束一黨專政」口號是否違法，林鄭月娥昨表示要視乎當時情况、口號含意會否引申至可能違反法例，以及執法機關蒐證等，再交律政司研究是否起訴，最後由法庭裁定。她說，香港是中華人民共和國不可分離的一部分，香港亦有責任履行《基本法》及憲法內適用於香港的部分，又引述《中華人民共和國憲法》第一條「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度」，稱香港直轄於中央人民政府，「不存在我們可以做違反憲法的事情」，又稱在一國兩制、高度自治下，香港保留了資本主義制度。

林太亦提到《港區國安法》第22條列明任何人組織、策劃、實施或參與實施，使用非法手段顛覆政權，包括中央和特區政權，均屬犯罪。她強調，判斷口號是否違法屬如此複雜的事，難由行政長官回答「是或否」。

位於旺角的六四紀念館周日重開，並舉辦「八九民運與香港」主題圖片展。昨午約2時許，數名食環署職員到場，其間拍攝場內環境。當時不在場的蔡耀昌表示，據他向紀念館職員了解，食環署職員當時稱展覽未有根據《公眾娛樂場所條例》領取牌照。他說支聯會常委需討論及諮詢法律意見，再作回應，但他說過往多次辦展覽，今次是首次食環署上門「查牌」。被問食環署舉動是否反映政府針對或打壓，他說仍需詳細了解，但相信「可能有政治原因」。

食環：展覽須領牌 違者可囚6月

食環署昨晚向本報證實，近日接獲投訴，指有人在旺角道一座商業大廈一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，經調查及取證後，昨向涉嫌違例的人展開執法程序。署方指出，根據《公眾娛樂場所條例》第4條，任何人如無根據條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所，而公眾娛樂是指讓公眾入場的任何娛樂，不論是否收取入場費；須領取牌照的活動包括展覽和表演等。根據條例，違者一經定罪可罰2.5萬元及監禁6個月，並可就罪行持續其間，另每日罰款2000元。

食環署沒回應會否要求封閉六四紀念館或禁止舉辦展覽。《公眾娛樂場所條例》第11條提到，凡裁判官應發牌當局或獲發牌當局為此授權的公職人員提出的申請，信納有人沒根據條例批出牌照下或違反條例下經營或使用公眾娛樂場所，裁判官須發命令，禁止自送達命令文本後的第8日起為任何目的經營或使用該公眾娛樂場所。

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