次輪「賞你遊」今起報名 名額2萬先推130行程

首輪「賞你遊」活動去年11月推出，1萬個名額一周後爆滿。旅發局昨宣布推出第二輪活動，名額增至2萬個，共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，將分兩批上載至旅發局網站，市民在本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可憑機印收據，今起從首批約130個行程中挑選及直接向旅行社報名，成功報名者要提交消費單據及繳付100元按金。

行程包括捕魚體驗寵物同遊等

首批上載的行程涵蓋不同主題及體驗，包括維港美景、探索文化、尋覓美食、盡興狂歡、大城小區及親子玩樂，除到訪景點，亦包括美食及工藝等主題工作坊，亦有捕魚、田園耕作體驗，甚至與寵物同遊等。第二批約60個行程料6月中上載至旅發局網站。

參與新一輪「賞你遊」的山林動力旅遊有限公司推出「拋網捕魚手機拍攝學習團」，會到有機火龍果生態農莊、餵小羊、食炭燒燒鵝及圍頭菜等，其董事鍾澤垣表示，上次「賞你遊」要指定旅行社才可參與，今次只要報名即可參加，昨已收到五六個有關「賞你遊」報團查詢。他說5月生意額已回復至疫前四成至五成，料6月可進一步恢復至八成至九成。

姚思榮倡每兩月推一次

旅遊界立法會議員姚思榮稱，相信第二輪「賞你遊」會吸引市民參與，雖然旅行社從中獲利潤不大，但可令導遊、領隊、司機有工開，冀旅發局可每兩個月推出一次，並配合推出一些鼓勵接種疫苗的優惠。

（新冠疫情）