「針後亡聯想疫苗致死」 曾浩輝：見樹不見林

袁國勇：衛署正評估入境驗抗體試劑

另外，港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，專家已建議政府為入境者「篤手指」驗抗體，約20分鐘便有結果，他透露衛生防護中心公共衛生化驗服務處已開始評估測試劑的敏感度及準確度。

曾浩輝表示，當有報道指有人打疫苗後死亡，一般人很自然聯想到是否打疫苗致死，形容是「只見樹木，見不到樹林」的錯覺。他說，由接種中心送院的人少於千分之一，逾八成屬症狀輕微及短暫不適，部分由焦慮引起。他說專家委員會研究約20宗死亡個案，很多涉急性心肌梗塞，未見與接種疫苗有關，強調委員會不是單憑個人感覺判斷，是根據世衛指引，按科學辦事，「不是幫政府說話」。他又說，全球已接種逾18億劑疫苗，印證疫苗安全，「點解單單全世界都打得，香港就唔得呢？呢個係有違常理」。

數國盼港轉售疫苗 林鄭：難做到

被問是否會捐贈疫苗及考慮捐予鄰近地區如台灣，食衛局長陳肇始表示，政府與藥廠有預先採購協議，規限疫苗用途，若將來需捐贈疫苗，會透過世衛「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）進行。特首林鄭月娥表示，過去數周數個國家的總領事曾接觸港府或她本人，提出希望香港可轉售、捐贈或借出部分疫苗，但礙於預先採購協議，難以做到。她說仍期望市民積極接種，此刻仍未出現疫苗浪費，故無法正面回應相關國家要求；若無法在限期前用完疫苗，就會透過世衛網絡處理。

越柬泰英列高風險區 入境強檢21日

陳肇始昨稱，將指明柬埔寨、泰國及越南為B組指明地區、即高風險地區，另有見英國接種率持續提高，恢復登機來港至今沒輸入個案，英國亦會列為B組指明地區，連同台灣，共29個地區旅客須持陰性檢測結果才可登機來港，未完成接種疫苗者要強制檢疫21日，已完成接種者強制檢疫14日。

（新冠疫情）