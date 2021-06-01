駐灣仔巡警初確 沒外遊病毒量高 許樹昌：倘源頭不明 即第四波傳播鏈未斷

4宗輸入 4月印度返港漢確診

昨日4宗輸入個案，包括4月18日乘搭UK6397、從印度抵港的40歲無業男，他因同行53歲女親屬（第11693宗）確診，被列為密切接觸者，4月18日至5月9日入住竹篙灣檢疫中心，之後返回葵涌葵盛東邨盛富樓居住。他5月13日到社區檢測中心檢測，結果呈陰性，29日因其他病入住瑪嘉烈醫院，檢測結果不確定，其後驗出抗體陽性，其樣本不足以分析有否變種病毒。上述女親屬沒驗出N501Y變種病毒株。

男警住油美苑上周發病 昨仍上班

昨日有少於5宗初步確診，包括駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警，他在位於警察總部內的灣仔警區及灣仔分區警署工作，住油塘油美苑淮美閣，該大廈須強檢。據衛生防護中心資料，他5月28日喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，29日向私家醫生求醫，30日交深喉唾液樣本，昨日初步確診。警方表示，該男警過去14日沒外遊紀錄，工作其間有戴口罩，昨日最後上班。據了解，他暫沒接種新冠疫苗，平日負責巡邏，亦會在報案室工作。另一消息稱，其病毒數值少於20，即病毒量高。

梁子超：倘加快圍堵 社區風險低

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，衛生防護中心正為印度抵港男子做病毒基因排序，若驗出IgM抗體陰性、IgG抗體陽性，不排除患者並非最近在港感染。至於男警初步確診，他說當局正分析其病毒種類，若與本地流行的病毒株脗合，相信屬源頭不明的本地個案，代表本地仍有隱形傳播鏈。

呼吸系統專科醫生梁子超相信男警屬本地感染，意味社區可能仍有隱形傳播鏈，須盡快化驗是否帶變種病毒，以了解是否屬第四波殘餘傳播鏈，或是由流入社區的輸入個案引起。他說，男警病發後已很快求醫及檢測，只要加快展開個案追蹤，盡快圍堵病毒，相信對社區構成風險不高。他相信該印度抵港男子較大可能早前在當地感染，亦不能排除在本港檢疫中心感染。

梁栢賢：粵疫情堪憂 促防回港易風險

疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook表示，台灣疫情已失控，廣東省情况令人擔憂，香港難得有機會「清零」，政府要好好處理回港易帶給香港爆發的風險，其他周邊地區未有效控制疫情，無症狀感染者會陸續出現，最有效的自保方法是盡快接種疫苗，避免第五波爆發。

明報記者

（新冠疫情）