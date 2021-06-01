林鄭：提供打針獎品 私人機構有責

昨3.77萬人預約 升四成

林鄭月娥又稱，現時已有不同機構用各種方法提供誘因，她形容為「香港精神」的體現，「大家一齊合作去推動、為達至一個共同的目標努力」。本港昨有約3.77萬人預約打疫苗，較前一日升約四成，預約人數是4月4日以來最高。

被問是否為連任

林鄭：為港福祉 無其他考慮

被問到政府視9月為「黃金時間」，是否因「清零」及提升疫苗接種率為競選連任條件，林鄭月娥稱作為行政長官，任期內每一日「做的工作也是行政長官的工作，就是維護香港最大利益及市民福祉，並無考慮其他因素」。

懇請傳媒客觀報道撐「全城起動」

記協：特首開腔恐被視政治壓力

另外，林鄭月娥在記者會上，先後「懇請」及「呼籲」傳媒為香港着想，「為了香港能夠早日走出『疫』境，盡量比較全面、客觀地去報道這些情况」。她說傳媒在社會生態扮演重要角色，希望能積極支持「全城起動」。

記協主席楊健興表示，公眾關注疫情，傳媒報道分析，讓市民了解利弊，是傳媒基本角色。他說傳媒是否可發揮令公衆知情作用，要政府開誠布公，讓傳媒取得更多資訊，有助傳媒發揮監察角色。

楊說傳媒就接種疫苗議題可有各自立場，是否及如何協助宣傳，應由傳媒自行决定，特首開腔恐怕被視為一種政治壓力，傳媒合理批評也會被視為製造麻煩。

（新冠疫情）