政府擬鬆D類食肆限制 業界指無用

2/3家人打針 未能接種小童長者可同枱

下周四開始第二階段「疫苗氣泡」社交距離措施，陳肇始表示，政府將以疫苗氣泡為基礎，恢復更多經濟活動，盼未來一周與業界溝通。陳稱政府考慮放寬D類食肆限制，如同枱有三分之二家人已打針，可帶同未能打針的長者及小童等家人同枱食飯，每枱人數上限增至12，食肆營業時間可延長。至於已重開的處所，包括酒吧或卡拉OK等，可增加同坐一枱人數，延長營業時間，提高處所容量至七成半或以上。

飲食業界及酒吧業界均表示未接到政府通知開會日期。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，本港有1.8萬間食肆，當中D類食肆數目近乎零，C類有約500間，餘下絕大多數屬B類食肆，既然現時疫情稍為放緩，冀B類食肆營業時間可由晚上10時延至凌晨零時。

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，對政府只稱會放寬D類食肆的限制失望，「現時根本未有D類食肆，即使有都係寥寥可數，零乘以乜都係零（作用），對我們業界無乜幫助」。黃傑龍表示上次與食環署開會時已提出，盼延長B類食肆營業時間至晚上11時，「咁對防疫無大影響，但對業界生存就有大幫助」。

酒吧界：應放寬毋須全部客打針

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則稱，現時政府限制酒吧只可接待已打針客人，生意額僅回復疫前一至兩成，難以維生；政府小量放寬酒吧每枱人數、營業時間、容量，作用不大，認為應讓酒吧自行決定營業時間、每枱人數、容量，否則應放寬毋須全部酒吧客均要打針。

（新冠疫情）