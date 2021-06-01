港鐵加入「谷針」送全年車票 銀行推定存優惠

金融集團推股票抽獎 海園送優惠券

港鐵昨表示送出全年車票詳細安排仍在計劃中，稱每張車票價值以每天兩程最長車程27元計算，一年356日，即每張車票價值約2萬元。港鐵又表示，為鼓勵更多員工接種疫苗，公司昨已通知員工，除原有一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可獲額外多一天假期。

另外，睿智金融集團表示，將捐出價值150萬元的上海實業環境（0807）股票，以抽獎形式送予已接種疫苗的香港居民。海洋公園亦推優惠，已打一針市民，向票務處出示接種紀錄可獲贈一套園內優惠券，優惠總值逾200元。

公僕享疫苗假 多間機構企業響應

為鼓勵政府僱員接種新冠疫苗，政府今日起至8月31日，落實公務員享有疫苗假期，前線人員接種後更可豁免定期檢測。被問會否負面標籤不接種疫苗的政府僱員，公務員事務局長聶德權表示，公務員服務市民，有義務接種疫苗。

政府亦呼籲其他企業僱主在可行情况下，為員工安排疫苗假期，並獲積極回應，多間公營機構及企業，包括市建局、醫管局、香港科技園及數碼港等，均表示已為接種疫苗的員工提供假期。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議，政府應更進取推動市民接種疫苗，例如有七成公務員接種疫苗，可讓他們毋須按機制減人工，改為凍薪。何又稱，如公私營界別都可解除社交距離措施、恢復經濟活動、全面通關，較各界提供補貼或資助更「有着數」。

（新冠疫情）