第五波防疫 研限制未打針者出行 許樹昌：保障盡公民責任者 民主黨批不合比例剝削權利

限制進入食肆學校戲院等

疫苗接種中心將運作至9月底，政府形容現在至8月底的3個月，是香港防疫「關鍵時期」，昨日起開展「全城起動 快打疫苗」運動。特首林鄭月娥昨稱，期望透過大幅提升疫苗接種率，為本港建立免疫屏障，讓社會早日回復常態。

食物及衛生局長陳肇始表示，未來一周將與飲食業界等商討，落實第二階段「疫苗氣泡」措施，包括增加同坐一枱人數（見另稿），而若第五波疫情來臨，為避免大規模爆發，政府會考慮要求未接種者遵守較嚴謹限制，包括加長檢疫期；醫護、院舍及學院職員檢測更頻密；限制進入食肆、學校、圖書館、戲院及體育場地等高風險場所。如全城有七至九成人接種疫苗，建立免疫屏障，有關防疫措施會相應調校。

林鄭：不願再見場所時開時關

林太表示，不願再見到爆疫時「（場所）一時開一時關，（學生）一時上學一時停課」，避免防疫措施「一刀切」，會以有否打針作界線，而因健康理由未能接種的人可獲豁免。至於措施會否對未接種者不公平、甚至是懲罰，林太回應，希望未接種的人意識到需要他們的參與，以公平對待已接種者，從而提高接種率及確保本港安全。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如第五波來臨，原則上應保障已盡公民責任打疫苗的市民有更多自由；以往未有疫苗，各類場所「一刀切」關閉，目前可按風險區分。

中大生命倫理學中心總監區結成相信，政府透過「吹風」觀察市民對防疫措施的反應，他說不知第五波的爆發程度，難抽空評論限制出入場所的措施，期望政府多與社會溝通。他又表示，如疫情嚴重，從保護學生角度出發，分開網課和面授的做法可取。

民主黨醫療政策發言人袁海文批評，限制未接種者進入食肆等場所，是「不合比例地剝削未接種人士的權利」，如政府以懲罰或變相懲罰方式對待未接種者，讓人感覺政府為求「谷針威迫利誘」，無助建立市民對防疫抗疫政策的信心。

飲食界促做好外防 「咪一味嚇人」

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，暫未有第五波疫情，未能評論限制措施是否太嚴厲，「如果到時日增500宗，相對要全部餐廳禁堂食，只是不准未接種者堂食，都可能合理」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，若限制未接種者入食肆，粗略估計業界將損失逾四成生意，政府應提供資助。娛樂及飲食協會主席陳民認為，如限制未打針的人入食肆，恐癱瘓經濟及影響本地娛樂事業，籲政府做好外防輸入，「唔好一味嚇香港人」。

教協：返校去娛樂場不可同語

鳳溪第一小學校長朱偉林關注措施有否酌情空間，如部分教職員因健康情况未可接種，是否可獲豁免，或以檢測代替，「少了一個老師很大件事」。教協會長馮偉華認為，「無打針便要網課，其實是剝奪他們（學生）上學、在校園互動學習的機會，不應以打針來交換此等權利」。他亦認為如學校做好防疫工作，不可強迫教師打針，返校與去食肆用膳、到娛樂處所等不可同日而語。

大學方面，科大及理大早前已公布，下學年起要求師生及員工打針或定期檢測；中大、港大、嶺大、教大、浸大則對宿生有此規定。

明報記者

（新冠疫情）

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