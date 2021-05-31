五大綱領旨在憲制內推民主：支聯會無能力顛覆

何俊仁入獄前接受訪問時說，自己早於1980年代初已支持香港「民主回歸」中國，「六四後有一批親中的人移民或計劃移民，他們驚的，認識我們的人說難得我們支持回歸」。回歸前有人認為要打「國際線」，聯繫英國向中國施壓加速香港民主發展，但何認為不切實際，「香港要有基本民主，先要大陸確認這件事（香港民主發展）不是壞事」。

指民主欲速不達 對中央要和理非

2014年雨傘運動中，何俊仁留守佔領區被警方拘捕，他認為往後中央未有大幅改變對港政策，「那時候，大家和理非，它未反面的」；至前年的社會運動、區議會選舉變天，「它不忍你了」——先有《港區國安法》，再修改選舉制度——何俊仁對當時政局發展以至個別政治人物的言行欲語還休，「事情都過去了，不想抽水」，總的想法是，「小朋友不認識時代局限，其實對共產黨是欲速不達，不可以用暴力，但要用和理非……我們不贊成暴力，但後生仔不喜歡我們這樣說，所以到最後我們都要付代價，整體的代價，這就是大時代」。

國安法下，支聯會的「五大綱領」被重新檢視，有論述認為「結束一黨專政」涉違國安法，何俊仁卻引人大常委譚耀宗所言，中共不是「一黨專政」，是多黨合作，一黨執政，認為綱領屬偽命題，「我們如何顛覆國家呢？我們做了那麼久的事，不是用非法手段去顛覆你的制度，我們也沒這能力」。

被勸與支聯會切割 何：不一定代表中央

有人勸政黨與支聯會切割，何俊仁認為有關論調不一定代表中央，只是上好下甚，「有很多執行的人，或以為自己是『文化打手』，永遠是層層加碼」，即使有人切割，「支聯會不是靠會員，多了少了，不打緊的，支聯會最重要的是義工，以及每年出來的十多廿萬人，他們都不是會員」。

後記

何俊仁於本月16日、被還押前兩日接受訪問，他說眼見身邊戰友及年輕人相繼入獄，自己進牆內亦「卸下了包袱」，他在訪問期間不時展示他的著作及藏書，包括他早年為前國家主席劉少奇平反的文章，他說，「劉少奇被打倒前是被歌頌的，打下來就是內奸、公賊、叛徒，1976年四人幫一倒，大家上街慶祝，又歌頌回劉少奇」，慨嘆︰「一個國家可以咁樣嘅……」

（32周年 六四不一樣）