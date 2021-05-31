何俊仁：遍地燭光，全香港也是維園

稱太多兄弟在牆內 「入去了就卸下包袱」

「沒什麼準備的，坐監不需要準備。」何俊仁在5月16日，即「10‧1遊行案」庭審認罪前兩日接受本報訪問時說。身為律師的他，自2019年反修例運動協助過不少被捕者，也是朱凱廸、黃之鋒的代表律師，兩者都在牆內，何俊仁現時亦為階下囚，「那麼多兄弟在入面了，你在外面，反而還覺得……他們付出那麼多，而且比我年輕，我入去了，就卸下包袱」。

自言愛國的何俊仁，早年師承歷史學家許冠三，關注中國事務。中國改革開放，他1986至88年獲邀到深圳大學向中國幹部教授土地法、合同法，中英談判香港問題，他與時任新華社香港分社社長許家屯、港澳事務辦公廳副主任李后等交換意見；至1989六四，「往後（與內地）就沒有正式接觸了」。

支聯會於1989年5月成立，何俊仁是支聯會首任秘書，與幾個年輕律師兩天內草擬章程，「與公司註冊處長開會，又見稅務局長，當時未拿到公司註冊開戶口，但要籌錢，銀行開戶也是我做的」。6月3日晚北京軍隊入城，學運領袖變成通緝犯，羅網捕雀，何俊仁是拔劍捎羅網者之一，「我們負責幫來港的，嚴家祺等都見過」，印象深刻是接濟調查文革時廣西人吃人並將之寫成《紅色紀念碑》的鄭義，「他當時住我那裏，拿住手稿，好緊張的」，何俊仁幫助他們向英國政府申請難民身分、聯絡外國接收、寫出入境法律文件，黃雀得飛飛，「六四是我人生大事、大歷史，這不是中國歷史，是香港歷史，大部分港人參與，是本土的愛國運動」。

指六四集結重判是警告：一出來便拉你

六四後，何俊仁透露，仍有和內地人士私下見面，「見過我們的內地人，都會覺得我們是愛國的」，亦有人游說他離開支聯會，可和內地正常溝通，「但大體上沒有說支聯會是顛覆國家，如果連我們都殺了，就連根都拔了」。

警方上周以維護公眾安全和防疫為由禁止支聯會6月4日晚舉辦集會，何俊仁入獄前已預料到，「現時最危險是出來遊行，以往參加非法集結都是罰錢、緩刑，但（去年）六四案判咁重，其實是警告你︰六四一出來，便拘捕你」。何俊仁呼籲市民衡量風險，不一定要到維園悼念，「遍地燭光，全香港也是維園，也可以的」。

信六四是集體回憶 不會被遺忘

支聯會「五大綱領」有否違反國安法、市民自發到維園悼念有否法律風險未有公論，支聯會會否被取締，亦屬未知之數，但何俊仁認為，坊間威脅支聯會及悼念六四的言論，旨在恫嚇，當權者毋須用實質力量圖令活動分崩離析，「但我們總不能夠活在恐懼中，只能夠看形勢，以極危險的地方作評估，但又不能假設到最壞最壞，就自己退縮」。勢焰可畏，今年的維園可能沒有人，也沒有燈，「六十四手」會否失傳，他卻不悲觀︰「一定不會被忘記，北京都不會，這是集體回憶，香港都30多年了，你可以不讓人講，但不可以不讓人想，人們心中有記憶，不可能被毁滅」。

（32周年 六四不一樣）