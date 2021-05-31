獄中無燭，心懷燭海 寄語牆外：平安歸來 李卓人以煙代燭悼六四

明報記者 李以莊

當日禁食 牢中讀宣言唱自由花

去年六四集會，警方以疫情下公共衛生理由，拒向支聯會發出不反對通知書，惟部分支聯會常委、政界人物及市民推開鐵馬闖入維園足球場。限聚限不住悼念死難者的處處燭光，禁令禁不了高喊口號的悠悠之口。「警方當晚算是相當配合，但秋後算帳」，李卓人於獄中回信寫道。連同他在內的支聯會常委及黃之鋒等當晚參與者共24人（未計不在港的羅冠聰及張崑陽）被控煽動或參與未經批准集結，案件將於6月11日再訊，部分被告不獲保釋，已被收監，而李卓人因前年兩場遊行被判囚，他信中說︰「今年的六四要在牆內度過，惟有當日禁食一天，晚上8時正在牢房內，以煙代燭」，身為支聯會主席的他一如往年，草擬了六四宣言，「當晚會在獄中朗讀」，更獲公民黨前黨魁余若薇親撰《自由花》歌詞墨寶寄入獄中，「讓我可在六四當晚，以歌傳情」，但畢竟身在獄中，未能見到維園每張凝視燭光的面孔，「今年我只有孤獨地在牢獄中渡過」，且因在獄中要卸下支聯會主席工作，「實在是對我的煎熬」。

32年前的北京，學運領袖被搜捕，到北京聲援的李卓人於6月5日回港包機上被捕，司徒華等人到新華社設法營救，李卓人6月7日獲釋，他回憶，「過了人生最恐懼的3天，與大陸牢獄擦身而過」；32年後的香港，六四集會或遊行參與者、發起人被拘捕檢控，李卓人又再走進鐵窗內，「在自己成長、滿以為有人權自由保障的香港，判刑入獄」，且其背負另外兩宗案件，包括前年10．1遊行以及去年六四集會案，他執筆回覆記者前案件仍未審結，「日後再判刑期多少，還是未知之數，32年前逃一劫，最後仍是在獄中渡過六四32周年，看來33（周）年還要在獄中渡過」。一語成讖，他上周五因10．1遊行案被判囚18個月。

籲勿讓警有藉口執法：遍地燭光 平安回家

支聯會上周六就六四集會上訴被駁回，港人今年到維園悼念會否負上刑責屬未知數，李卓人呼籲，若有人仍想悼念死難者可於當晚參與網上集會，「在街上、在船上、在家中，在任何一個角落，或站立、或行走，做到遍地燭光」，務求「集點成線、集線成面，效果必定可與維園燭光如海相比」，亦呼籲市民將燭光相片上載到互聯網及社交平台，在網上連結，「不要讓警方有任何借口執法，大家平平安安回家去」。

憶華叔平反設想 信公義必會到來

司徒華《大江東去》曾透露自由黨創黨主席李鵬飛、首任特首董建華回歸前後均曾游說他不要再舉辦六四悼念活動，司徒華亦設想過回歸後或不能舉辦六四集會，李卓人寫道，「在去年已成為事實」；但司徒華在書中的另一預言「2022年平反六四」，假設中共內部權鬥，「手上沒有鎮壓六四血漬」的一幫人以此打擊對手，距2022年僅餘一年，李卓人認為，「在現時中港一片政治肅殺氣氛下，看來不太可能，但始終2022未到，希望還在人間」，又寫道即使明年未平反，「始終相信公義如大海滾滾，必會到來」。

（32周年 六四不一樣）

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