警隊博物館明起關閉翻新 委員：沒考慮「去殖化」

引入科技元素 明年3月重開

據了解，警隊為了今次博物館活化成立委員會處理，警隊高層已就委員會的建議拍板，除保留歷史展品，博物館將引入更多科技元素。記者早前到博物館參觀，4個展覽廳放了不同時代的警隊裝備、物品及剪報等，也有不少回歸前、皇家香港警察的「王冠頭」標誌，還有1960年代的「犯人須知」，例如可與1名律師接洽和密談、若感覺有病可請求醫治等。

警隊博物館諮詢委員會成員、退休高級警司何明新表示，博物館多年未翻新，完全沒有考慮要藉此「去殖化」，他稱舊物品一向輪流擺放，翻新後會做到「新舊兼備」。

警隊博物館1976年成立，原址位於警察總部，其後遷往灣仔大生商業大廈，至1988年遷至灣仔峽甘道現址。今日是市民入館參觀最後機會，開放時間是早上9時至下午5時，早上約10時會有警察樂隊表演。