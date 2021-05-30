蔡耀昌：沉着應戰 未來一定重返維園

鄒幸彤：沒領袖也能自發

天安門母親稱尊重理解決定

「天安門母親」發言人尤維潔接受now新聞台訪問表示，尊重及理解支聯會不組織維園集會的決定，「尊重你們支聯會什麼吧（決定），現在疫情的問題，香港政府不批維園場地我覺得可以理解，沒有什麼。我相信香港市民還會用他們自己可以做到的方式，去紀念當年六四受難者，這個我絕對很相信，我有信心」。

支聯會首次決定六四周年不進入維園，蔡耀昌昨日見傳媒時神情凝重，他說：「我們相信，面對當前形勢，我們沉着應戰，保存實力，正所謂留得青山在，哪怕無柴燒。我好相信，面對多大的困難，支聯會和香港人都一定不會忘記六四，支聯會和香港人會堅持繼續30多年來的信念，我們亦會在未來，一定會重返維園！」被問疫情過去後，在《港區國安法》下，會否擔心難以再舉行六四集會、「重返維園」會否難以實現，蔡耀昌說要密切留意港府和警方如何處理未來的六四集會申請知會。

明報記者