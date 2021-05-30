蔡耀昌：沉着應戰 未來一定重返維園

【明報專訊】支聯會秘書蔡耀昌昨日公布，支聯會今年將無法合法地舉辦六四集會，支聯會不會以組織名義參與。蔡前日因前年10．1遊行案被判緩刑，他說由於他是集會申請人，無奈決定今年不會前往維園，但他說支聯會及香港人一定毋忘六四，未來一定會重返維園。支聯會副主席鄒幸彤昨午在facebook表示，「在所有的組織身份之外，我們首先是有自主行動能力的個人」、「無法正式組織，我們便如水行動；沒有領袖牽頭，我們也能自動自發」。
鄒幸彤：沒領袖也能自發
天安門母親稱尊重理解決定
「天安門母親」發言人尤維潔接受now新聞台訪問表示，尊重及理解支聯會不組織維園集會的決定，「尊重你們支聯會什麼吧（決定），現在疫情的問題，香港政府不批維園場地我覺得可以理解，沒有什麼。我相信香港市民還會用他們自己可以做到的方式，去紀念當年六四受難者，這個我絕對很相信，我有信心」。
支聯會首次決定六四周年不進入維園，蔡耀昌昨日見傳媒時神情凝重，他說：「我們相信，面對當前形勢，我們沉着應戰，保存實力，正所謂留得青山在，哪怕無柴燒。我好相信，面對多大的困難，支聯會和香港人都一定不會忘記六四，支聯會和香港人會堅持繼續30多年來的信念，我們亦會在未來，一定會重返維園！」被問疫情過去後，在《港區國安法》下，會否擔心難以再舉行六四集會、「重返維園」會否難以實現，蔡耀昌說要密切留意港府和警方如何處理未來的六四集會申請知會。