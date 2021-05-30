上訴駁回 支聯首不入維園悼六四 紀念館今起重開 蔡耀昌：信港人不忘 各自致意

蔡：優先考慮各人安全、組織可續運作

今年是《港區國安法》實施後首個六四。蔡耀昌說，他是遊行集會申請人，今年「無奈地」在六四當晚不會去維園，但會在其他地方悼念六四。支聯會副主席鄒幸彤昨午在facebook表示，對於支聯會無法再以組織名義主辦維園的燭光悼念，「有負大家所托，愧疚萬分」，她以個人名義說，「6月4日8點鐘，我仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」。鄒幸彤昨晚接受本報查詢，被問會否擔心被捕，她說「如果這是守護六四燭光必須付上的代價，那便去付上吧」，並稱已有心理準備被捕和入獄。

鄒幸彤：個人名義守這32年約定

有心理準備被捕入獄

上訴委員會昨早經過聆訊後，一致認為擬舉辦的集會及遊行將對公共安全及公共秩序構成嚴重威脅。委員會稱，鑑於疫情仍嚴重，本港鄰區如台灣、日本及印度的染疫人數未受控，同時本港疫苗接種進度未如理想，而上訴人未能說服委員會有關防疫措施如何切實可行，故裁定維持警方的決定。

上訴委會：嚴重威脅公共安全

蔡耀昌在會後表示，支聯會常委會於5月11日開會，詳細全面評估過當前形勢，認為當前香港面對的政治和法律環境愈來愈嚴峻，而今年六四悼念活動「面對前所未有的打壓，和涉及難以估計的政治和法律風險」。他說，在這情况下，支聯會認為「今年更加必須在悼念活動上，嚴格地依據合法、安全、和平理性的原則去推進」，惟經過努力下無法合法地舉行，對上訴結果表示非常失望。

不宣傳不設街站

六四當晚網上播宣言

他相信香港人毋忘六四，能用毅力、智慧，在合法、安全、和平理性的情况下，用自己的方法各自悼念六四。他認為面對當前形勢，要「沉着應戰，保存實力」，相信未來一定可以重返維園。他表示，支聯會今年不會設街站，六四當晚會在網上播放宣言，今日下午起會重開「六四紀念館」（見表）。

警方對上訴結果表示歡迎，呼籲市民不要參與未經批准集結，亦不要作公告或宣傳，對違法行為會果斷執法。港島總區高級警司（行動）廖珈奇被問到如何處理市民叫喊「結束一黨專政」、「平反六四」口號，他說不會評論個別口號和行為，但強調任何人及組織在任何地方進行任何行為，警方期望他們一定要守法。

警籲勿參與及宣傳 稱果斷執法

不評論喊「平反六四」違法否

廖珈奇被追問市民在六四當晚在街上手持蠟燭、「遍地開花」是否違法，他僅稱每個人也要為其行為負責，「希望市民不要嘗試去挑戰這些法律底線」。他續被追問，在警方不清楚交代叫喊支聯會五大綱領口號是否違反國安法的情况下，如何期望市民遵守所謂「法律底線」；他回應稱，就個別口號和行為，「未必能夠逐一回答大家，亦都好困難」，要考慮當時實際行為和情况、背後有否動機等。他亦稱，國安法第22條說明，任何人若組織、策劃、實施以非法手段破壞或推翻以中國憲法下的根本制度，屬於顛覆國家政權罪行。

保安局發聲明稱，上訴委員會決定維持警方決定，此集會及遊行即屬未經批准集結，任何人不得參與，或作宣傳或公布，否則會犯法。該局提醒市民，不可參與、宣傳或公布任何未經批准集結；如有人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、香港國安法等，警方會依法嚴肅處理。

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