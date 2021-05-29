陳文敏：恐日後集會和平亦重判

引歐案例 零星暴力不礙集會權利

法官胡雅文判刑時指出，被告雖僅打算「和理非」遊行，但當時出現堵路、放火及刑毁，有關情况不和平。對此，陳文敏認為，參與者無能力控制其他人在集會中的行為，即使在合法集會，也不能避免有人或有非法行為，「是否可能有人『搞事』就不能集會？這會扼殺和平集會的權利」。

翻查資料，歐洲人權法院有案例提及，即使集會現場出現零星暴力、或有其他人作不法舉動，只要參與者行為、意願皆和平，該人就不會因而停止享有和平集會權利。

未批准集會判囚 變相警定集會權

早前「8．18流水式集會」判刑後有被告已上訴。陳文敏指出，即使是警方不批准的集會，仍可和平進行，他亦引述外國判例稱，若是和平集會，即使未經批准，一般而言都不應判處入獄，「若所有未經批准集會因警方不批准，就等同非法、有可能出現暴力要重判，變相公眾集會的權力是由警方決定」。

（反修例風暴）