不解散民陣 陳皓桓：堅持至最後

陳皓桓昨發表公開信，稱回想反修例運動，民陣與社會各界為爭取民主、自由、人權、公義全力以赴，令世界看到香港、《逃犯條例》修訂撤回，令他驕傲、感動；雖面對國安法、民主派及示威者相繼入獄，甚至民陣或支聯會將取締，未來路更崎嶇難行，但爭取民主並非一朝一夕，籲堅持信念，「終有一日，我們必定能在煲底相見」。

社團事務主任早前曾去信陳皓桓詢問多條問題，包括為何民陣未有社團註冊、過去10多年舉辦遊行、財政紀錄等。陳皓桓其後表明不會逐一回應，質疑若民陣為非法社團，為何警方與多個政府部門一直與非法社團合作。

法新社訪問：夢想出獄時友皆回港

法新社昨刊登陳皓桓入獄前訪問，他稱年輕時入獄較佳，可在獄中做運動、鍛煉肌肉及閱讀，出獄時會變成更好的人。他又稱夢想是出獄之際，所有友人都回到香港，不論各人當下流亡抑或入獄，屆時都可在政府總部外集會、慶祝。

（反修例風暴）