在牢10天疹纏雙臂 有35+還押者瘦逾10磅 早料失議席 緩刑單仲偕更關注「煉獄」

男只穿內褲已不停抹汗 難想像女性慘况

單仲偕步出法庭後大談還押生活，稱他們是政治人物，被安排為「特別組」單獨囚禁，但與大部分還押者處境相若，同樣面對酷熱難題。他說「事實上真係好熱」，一日只可冲一次涼，除巡查時間外，「男士喺倉入面只著住一條內褲，唔會著衫，瞓覺都一樣」，僅有一把風扇在冷巷掃來掃去，男士已要不停抹汗，何况要穿長褲的女士，稱難以想像女士的困難，同時呼籲外界關注。

單仲偕說，初還押時「即喺無落雨嗰兩三日！好辛苦！兩隻手臂出晒啲濕疹、俗稱熱痱」，要用醫生處方的藥膏「一日抹到黑」，鄰近的囚友更稱有曱甴走來走去。住在7樓的他，相信住在8樓（頂樓）被太陽曬着的人更熱。

初選案還押者已適應 「比想像中堅強」

即使多名好友均還押荔枝角收押所，但單仲偕說，由於單獨囚禁「接觸唔到，就算見面都無機會詳談」，但「肥咗瘦咗」一望便知，部分人因35+民主派初選案已還押兩個多月，「整體而言都喺瘦咗好多，有啲甚至瘦咗十幾磅」，但據他了解，各人比大家想像中堅強，已適應獄中生活。

本身為葵青區議會主席的單仲偕，昨判囚14個月、緩刑24個月。根據《區議會條例》，若區議員判監逾3個月，即使緩刑亦會喪失議員資格。單仲偕稱「心理上預期咗」，事前亦已跟團隊商討好，安排他離開區議會後的工作，並獲團隊諒解及支持，他說不擔心自己，反而外界要關注數十名因政治被檢控、剝奪自由的在囚者。

明報記者

（反修例風暴）