開庭前氣氛輕鬆傳笑聲 判刑後力喊打氣哭聲響

【明報專訊】10名泛民被告昨於區域法院判刑，早上9時許已有近百人排隊入庭，排頭位的市民更通宵等候，席地而睡，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、瑞典駐港總領事館副總領事雷博恩亦有到庭旁聽。「卿卿啊！」開庭前氣氛較輕鬆，陳皓桓用調皮聲線稱呼到庭支持的民主黨劉慧卿，引起現場者大笑。然而判刑後，其中8名被告判囚收監，庭內隨即充斥哭泣聲，打氣聲及眾被告的名字再次在庭內交錯。
學者嘆何俊仁光明磊落卻處犯人欄
有退休大學教授昨到場支持何俊仁，慨嘆「（何）為人光明磊落，竟然身在犯人欄」，說時一度眼泛淚光。另一曾與何俊仁共事的朋友說，「（何）平日（著）成套西裝都無流汗，但探佢嗰陣見佢大汗疊細汗」，只望年長的他能捱得過。
約10時半，眾被告陸續抵達法庭，眾人高呼他們的名字打氣，眾被告看似精神不俗，以手勢及揮手回應支持，陳皓桓大叫「毋忘六四，七一發聲」等，黎智英太太隔空向黎送上飛吻。
梁國雄太太陳寶瑩則陪同常到庭旁聽的女童悠悠，向眾被告展示紙船「公義號」，陳寶瑩說「係悠悠做㗎！大家坐同一條船」，陳皓桓笑說：「咁大鑊喇！大家一齊搭沉船。」庭內更出現數幕惹笑場面，陳皓桓用調皮聲線說：「卿卿啊！」稱呼到庭支持的民主黨劉慧卿，引起現場者大笑。何俊仁兒子站在前方大叫「阿爸！」惟何望錯另一方向，旁人笑道「太多個喇！」直至開庭，庭內的「見面會」才暫止。
陳皓桓離開時叫「悼念六四」
法官宣判後，旁聽席有人嘩然，眾人竭力叫喊，各被告的名字在庭內交錯。楊森及陳皓桓舉起「V」字手勢，吳文遠脫下口罩高呼「無事！撐住！」陳皓桓離開時大叫「毋忘八九民運，悼念六四」。旁聽席有人激動落淚，黎智英太太目睹黎離庭時眼泛淚光，在庭外終止不住眼淚。