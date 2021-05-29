臨立會增設控罪 近年判刑趨重 未批准集結 19年前守行為19年後囚年半

反修例集結案皆判監禁式刑期

本案所涉的「未經批准集結」控罪，於1997年回歸後臨時立法會修訂《公安條例》時，為了加入警方批出「不反對通知書」制度才增設。根據法例，任何人在沒有警方不反對通知書下，干犯俗稱17A的「未經批准集結」，即參與、舉行、組織或協助等未經批准集結，便屬犯罪，最高可處監禁5年。當時首名犯此罪的人，正是本案被告梁國雄。

梁國雄於2002年遊行，聲援被指以「大聲公」襲警的社工梁俊威，被裁定舉行未經批准集結罪成，被判處自簽500元、守行為3個月。及後涉及17A控罪時，法庭多判處守行為或罰款等非監禁刑期。本案另一被告吳文遠，2016年11月在中聯辦外發生的「佔領西環」事件中，被裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪成，被判入獄兩周，緩刑一年。

然而，2019年6月爆發反修例事件，涉及的未經批准集結案無一均處以監禁式刑期（見表），審理法官或裁判官引用上訴庭「黃之鋒公民廣場案」案例，根據上訴庭，該案就「暴力非法集結」訂下的判刑原則，亦可應用於同屬《公安條例》的不涉暴力未經批准集結中，以判處阻嚇刑罰。

官引「公民廣場案」判刑原則

基於此情况，梁國雄上月於「8．18流水式集會案」，因一項組織未經批准集結罪被判囚一年半，相隔19年成為同類控罪被判最重的人，連同本案昨日刑期，他面對合共22個月囚刑。吳文遠在本案承認組織及參與未經批准集結兩罪，亦要面對14個月監禁。

（反修例風暴）