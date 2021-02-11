官指「和平說」天真 10‧1遊行判囚14至18月 8人收監兩緩刑 單仲偕：追求權利後果史無前例

10名判刑被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌；梁國雄、李卓人、何秀蘭及黎智英早前因8．18案已被判囚，法官下令梁、李、黎兩案部分刑期分期執行，梁國雄總刑期為22個月、李卓人及黎智英為20個月；何秀蘭為14個月。

官：十一前暴力多 不穩時代仍刻意違法

法官胡雅文昨在宣判時表示，2019年6月的社會動盪不斷升級，暴力和滋擾程度更有所增加，當中9月幾乎每日出現示威和暴力事件，部分為大規模和長時間的暴力集結或暴動。胡官又表示，在前年10月1日遊行前一日，示威者曾投擲近200枚汽油彈，而當日集會的遊行路線曾出現堵路、放火和刑事毁壞等情况，認為當日的集結並不和平。

被指行為煽惑 無案底陳皓桓囚18月

對於辯方稱被告主張「和理非」遊行，當日遊行後約兩小時在灣仔金鐘一帶的暴力事件與眾人無關，胡官批評，當時每日發生的事都正正相反，顯得他們的主張是「多麼天真和不切實際」，而且10名被告有份組織未經批准集結，「所有人的行為都會有後果，不論一個人的身分如何」，並形容被告在不穩的時代下仍刻意違法和挑戰公安，即時監禁是唯一選項。

就陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁的判刑，胡官表示，他們在案發前一日有預謀地安排記者會，以確保獲得最大程度的關注，陳皓桓在facebook發文的行為亦加強煽惑效果。而他們聲言希望大量群眾由銅鑼灣遊行至中環時，必然預計會造成阻塞，甚至經過多次爆發暴力衝突的灣仔和金鐘，暴力風險高，裁定4人罪責比其他被告高，下令他們所涉的煽惑和組織未經批准集結罪，均以24個月為量刑起點，並因各人認罪而減刑至18個月。

4人量刑起點24月 其餘6人18月

其餘被告方面，胡官形容部分人曾接受傳媒訪問、手持橫額遊行和呼喊口號等，認為他們罪責相同，下令他們所涉的組織未經批准集結罪以18個月為量刑起點，並因各人認罪而減刑至14個月；吳文遠和蔡耀昌所涉的明知而參與未經批准集結罪則以12個月為量刑起點，與組織集結一罪同期執行。當中因8．18和8．31案獲緩刑的何俊仁和楊森，胡官認為二人短時間內再犯，不適合再判處緩刑。

單仲偕蔡耀昌「角色被動」獲緩刑

至於單仲偕和蔡耀昌，胡官認為二人角色較被動，過去亦長期為社會服務，單仲偕更曾獲銀紫荊星章，認為二人可獲緩刑。

【案件編號：DCCC534/20】

明報記者

（反修例風暴）

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