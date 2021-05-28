網媒指梁振英向京提參選 廖長江稱未聞

港區人大代表、建制派「班長」廖長江表示，未聽聞有關消息，梁振英亦不曾接觸他。他說未來瞬息萬變，下屆選委會、立法會組成均影響特首選舉，目前言之尚早。廖長江期望未來的特首解決困擾香港多年的深層次問題，帶領香港走出困局，誰有能力、意願及魄力參選都是好事。

張志剛報章撰文：

不少省市盼梁協助發展

被視為「梁粉」的一國兩制研究中心總裁張志剛昨日在本報撰文，稱梁振英近年投入全國層次工作，不少省市都希望他運用經驗、知識及國際網絡協助發展，形容梁「真的要選（特首），亦不過責任所在，不得不選！」

距下屆特首選舉尚餘不足一年，除梁振英外，特首林鄭月娥有意爭取連任之說亦甚囂塵上，近日她主持港台節目《選委界別分組面面觀》，親自訪問40個不同選委界別的代表，被外界視為競選工程。此外，財政司長陳茂波亦經常被視為特首「黑馬」人選。