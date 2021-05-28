網媒指梁振英向京提參選 廖長江稱未聞

【明報專訊】立法會三讀通過修改選舉制度，明年3月的特首選舉，近期亦響起戰鼓。全國政協副主席、前特首梁振英早前先後提出郊野公園邊陲建屋、文化局等倡議，網媒「香港01」引述消息稱，梁振英已向北京表達希望參選下屆特首的意願，北京未明確表態支持或反對。梁早前被問及會否參選特首時，稱在任何位置，若能為國家、為香港服務，都非常樂意。
港區人大代表、建制派「班長」廖長江表示，未聽聞有關消息，梁振英亦不曾接觸他。他說未來瞬息萬變，下屆選委會、立法會組成均影響特首選舉，目前言之尚早。廖長江期望未來的特首解決困擾香港多年的深層次問題，帶領香港走出困局，誰有能力、意願及魄力參選都是好事。
張志剛報章撰文：
不少省市盼梁協助發展
被視為「梁粉」的一國兩制研究中心總裁張志剛昨日在本報撰文，稱梁振英近年投入全國層次工作，不少省市都希望他運用經驗、知識及國際網絡協助發展，形容梁「真的要選（特首），亦不過責任所在，不得不選！」
距下屆特首選舉尚餘不足一年，除梁振英外，特首林鄭月娥有意爭取連任之說亦甚囂塵上，近日她主持港台節目《選委界別分組面面觀》，親自訪問40個不同選委界別的代表，被外界視為競選工程。此外，財政司長陳茂波亦經常被視為特首「黑馬」人選。