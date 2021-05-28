新思維：暫三四人參選 民主黨：9月大會再定

新思維正徵募成員，狄志遠說「埋班」順利，現約有20人，部分剛過30歲。他稱現有3至4名成員組成參選名單，初步傾向參與直選及功能組別；被問到會否參選，狄志遠表示正積極考慮。他說名單中是「政治素人」，有一兩人無參選經驗，只曾為他人助選。

距離12月立法會選舉約有半年，狄志遠形容時間緊迫，雖未就參選「扑槌」，但已開始部署，包括分析票源及投票行為、評估對手等。立法會直選改成10區共20席，採用「雙議席單票制」模式，狄志遠說「建制派一定取一席，如果非建制派很多競爭，可能鷸蚌相爭，連那一席也輸給建制派」，呼籲非建制於選舉中團結。

狄志遠說，新思維目前有4項工作：招攬成員、處理民生事務、選舉部署、建立政治論述。他說一直有與建制派會面，如政黨、工商界、「大佬級人馬」，曾討論立法會運作、中港關係及政府表現等，未曾談及選舉或「入閘」提名票。

立法會前議員馮檢基的政治立場較溫和，外界揣測他會否再次「重出江湖」參選立法會。馮檢基受訪時說，正忙於開辦公司，未有時間思考選舉，但承認有人曾游說參選。被問民主派應否參選，馮稱參政者不可能放棄政治位置，議席只是「工具」，議員更能製造輿論、向官員施壓，「不要理工具是天使還是魔鬼」。

羅健熙：本地中間人游說參選

傳統政黨方面，羅健熙表示近月黨內多次舉行討論會，承認有本地「中間人」游說民主黨參選，但該黨不會受這些風聲影響。區議員將須宣誓，對於DQ人數會否影響參選決定，羅健熙表示，難料政府DQ準則，「不會有一個特別的指標，DQ多少人，就代表某些事情」。

民協：傾向不選 公民黨：正討論

公民黨秘書長梁嘉善說，仍在黨內討論前路；民協署理主席楊彧則稱暫未有定案，但傾向不參選。