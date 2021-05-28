「未來施政重點」料房屋教育補撕裂 田飛龍：日後無能者應問責下台

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，目前建制派於立法會佔絕大多數，立法會運作、政府施政有改善。他稱抗疫工作是對體制效能的驗證，對於本港疫情反覆，他同意港府管治有需檢討之處，但港人的放任自由是成因之一。

至於未來施政重點，田飛龍認為港府首要處理疫情，其次為解決房屋問題；整頓教育系統，確保青年愛國愛港；促進社會對話，修補佔中與修例風波帶來的社會撕裂，「不負責任或沒能力解決問題的人，必須要『下課』，不能夠再容忍忠誠的廢物和兩面派把持管治權」。

香港學者蔡子強則表示，港人對疫苗、使用「安心出行」的反應冷淡，顯示對政府信任度低。他稱，《港區國安法》令人噤聲，但這並非良政善治的表現，相信港府將會處理住屋、貧窮等問題，預料會因市民不合作而「事倍功半」。

蔡子強：市民不信任 施政事倍功半

立法會「開快車」處理本次修訂選舉制度，從中央3月提出修訂至立法會昨三讀通過，歷時不足3個月，過程中沒於立法會舉行公聽會，亦沒有作公眾諮詢。香港曾經歷3次政改，其中兩次遭立法會否決；每次政改歷時均以年計，特區政府亦會就方案作公開諮詢。