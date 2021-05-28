首無公眾諮詢 政改通過香港迎變 建制否認立會淪橡皮圖章 民主派批倒退

今次修例文件逾600頁，涉及8條主體法例、24條附屬法例，相關小組委員會及法案委員會審議合共40多小時，立法會大會以兩日合共約12小時，大比數通過法案；兩票反對來自熱血公民鄭松泰、醫學界議員陳沛然。

開大會12小時 建制全投贊成

港澳辦：立會高效 中聯辦：發揚民主

港澳辦及中聯辦在修例通過後先後發聲明，港澳辦形容「將開啟香港良政善治新篇章」，稱港府迅速提出修例後，立法會在不到兩個月內「高質高效審議有關法案」；新選舉制度與《港區國安法》、公職人員宣誓制度等條例，進一步確立「愛國者治港」新秩序。中聯辦形容修例為有「民主性、開放性和進步性的法案」，稱本地立法的審議表決過程中，讓人看到立法會高度負責、認真細緻的專業精神，「本次立法的過程就是發揚民主和堅持法治的過程」。

羅健熙：民主派支持者失望 感「事不關己」

民主黨主席羅健熙表示，是次政改減少市民對立法會選舉的影響，形容是邁向普選的一個「倒退」，不少民主派支持者感失望，甚至對政改有「事不關己」的感覺。羅稱立法會通過政改屬意料之中，「建制派都不會去投反對票」。新思維發表聲明稱，對選舉條例的民主開放程度相對收窄表示可惜，但認為爭取民主過程必須寸土必爭（見另稿）。

另外，由政府提出的合共369項修正案亦全數通過，內容包括剔除紅十字會的當然選委職務；資審委加入非官守成員；若候選人在提名期結束後、投票日前逝世或喪失參選資格，不會終止選舉程序等。

政府未來10月籌辦3場選舉

政制及內地事務局長曾國衞在會上發言時表示，政府明白部分選委會界別分組、功能界別的組成方式，未必令所有議員及相關持份者完全滿意，有人或不滿修例後失去原本擁有的選委票，稱個別席位數目、選民基礎增減屬無可避免。他提及將以7月5日為特別選民登記限期，讓新合資格、受影響的個人提交選民登記申請。對於未來10個月需籌辦3場選舉，他稱涉及大量人手、工作繁重及艱巨，包括選民登記安排、工作人員招募及培訓、選舉指引制訂等。

建制派普遍發言支持草案，民建聯蔣麗芸稱修例通過後，民建聯或失去一半議席，但該黨會嘗試從其他新增界別爭取。她說，外界質疑修例後立法會無反對派、變成橡皮圖章，但她認為一個家庭再和諧，亦會有不同意見，更何况立法會將有90名來自不同背景、立場的議員，需顧及界別利益，政府仍需積極拉票。

「煽惑投白票」拒加須舉證意圖

曾國衞：執法會困難

熱血公民鄭松泰對煽惑投白票刑事化表達憂慮，他稱現時涵蓋面太廣，憂市民易誤墮法網，曾提出要有「破壞選舉」的意圖才能控告，惟局方無接納。他憂慮有政治檢控問題，稱國安法亦有操控選舉罪行，屆時到底由國安處或廉署執法，亦有疑問。曾國衞解釋，要舉證意圖，在實務執法會出現困難。

特首林鄭月娥昨形容修例通過是確保「愛國者治港」具重大標誌意義的時刻，強調要求有管治權的人愛國理所當然，又稱符合愛國者要求及標準的人，不論政治立場均可依法參選及當選。多個建制團體如友好協進會、教聯會、廠商會等，在修例通過後亦發表聲明表達支持。

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