假文件騙防疫基金 涉173萬 警拘13人

62萬已批出 19萬凍結

港島總區重案組第3隊總督察錢志強表示，警方早前再接獲防疫抗疫基金秘書處舉報，稱有人涉嫌使用虛假資料及文件，向該基金旗下「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」遞交42個資助申請，包括7個零售業申請及35個美容院、按摩院與派對房間申請，並訛稱有關業務在資助訂明期限之前已開始運作，涉及173萬元資助，當中有18項申請共62萬元已批出。

登記地址未營運報稱業務

港島總區重案組經調查後，前日及昨日在多區拘捕5男8女（23至67歲），涉嫌詐騙及企圖詐騙，主要報稱商人及無業，全為資助申請人及相關業務負責人，目前已凍結19萬元騙款。

錢志強表示，該批被捕者利用虛假資料及文件，訛稱營運合資格業務，惟警方調查發現其登記營業地址從未營運相關業務，或從未營運任何業務。其中一宗涉案申請報稱美容業，企圖騙取約24萬元資助。行動中，警方檢獲大批電話、電腦、銀行紀錄、商業文件等，包括經改動的商業營運照片、租約及商業登記證。

（疫情第四波）