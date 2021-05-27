陳肇始：康復者接種後較多不良反應

康復者接種率暫12%

陳肇始昨回覆立法會質詢稱，全港約11,800康復者中，有1472人已打疫苗，即接種率約12%。她又說，康復者打針後或比從沒感染者出現較多系統性不良反應，例如疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，康復者打疫苗後的反應，與沒感染者打第二針的反應相若，不良反應會較沒感染者打第一針多。

此外，食衛局昨更新疫苗監測數據，截至5月23日晚8時的一周內，衛生署接獲217宗異常事件報告，包括醫管局呈報兩宗涉及曾打疫苗者的死亡個案。

上周217宗異常報告 兩宗打針後死亡

據醫管局內部數據，過去兩周有19名已打疫苗者入院後或在急症室死亡，68名已打針者中風，當中兩人死亡，13名已打針者心肌梗塞，另有10名已打針者流產，但發生率全部低過沒打針者。

昨日是新冠病毒疫苗接種計劃第90日，有約2.4萬人打疫苗，包括約5800人打第一劑科興疫苗、約5300人打第一劑BioNTech疫苗，累計近129萬人已打第一劑疫苗，佔人口19.7%，約93.4萬人已打兩劑，佔人口14.2%。

前日有14人打針後送院，包括一名36歲女子打第一劑科興後昏厥，要留院觀察；一名40歲女子打第一劑BioNTech後出現過敏反應，不遵從醫生勸告自行出院。

（疫情第四波）