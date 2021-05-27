募4198人抽血 6驗出抗體 中大：港或近2萬隱形患者

料99.5%人未曾感染 需疫苗保護

中大醫學院去年4月至今年4月期間招募4198名成年人參與抽血研究，當中6人驗出IgG抗體陽性，即相信曾感染新冠病毒但未被發現，當中一人更為無接觸史、旅遊史和病徵，另外5人曾外遊並檢疫，接受新冠病毒檢測結果陰性。

研究的抗體陽性比率為0.14%，以全港人口推算，學院料全港可能有4439至19,659名成年新冠感染者未被發現，即每個發現的個案背後多達兩名感染者未被發現，加上已知確診個案和推算未成年的未知感染個案，料全港感染者總數或為18,023至33,243。

中大公共衛生及基層醫療學院教授黃至生表示，即使用最高推算看，本港確診者對隱性患者比例為1：2，遠低於很多地區如意大利、西班牙、瑞士、巴基斯坦等地均逾1：10的比例，反映香港隱性傳播者相對少，證明香港的防疫檢測、源頭追蹤和隔離措施有效。

不過，中大微生物學系主任陳基湘指出，有檢疫個案反映採樣期間完全無感覺不適，反映採樣或做得不夠深，若樣本質素差可致假陰性，建議當局進一步監管採樣質素，或考慮改採鼻咽樣本，但要由曾受訓醫護採樣。

驗打齊針111人 全有中和抗體

中大醫學院另一項研究為111名接種了科興和BioNTech疫苗的市民驗抗體，他們介乎22至82歲，10%逾70歲，13%有長期病，43%打BioNTech、57%打科興。研究發現，100%在接種第二劑後14日都產生了中和抗體，接種者中，無人出現嚴重副作用，其他副作用包括注射部位不適、疲倦、發燒、頭痛等。

陳基湘指出，這反映兩款疫苗有效刺激免疫反應，對新冠產生一定保護作用，包括預防感染或減輕感染後病情，希望予市民信心接種。學院料全港總新冠感染者佔人口比例約0.44%，遠低於意大利的23%、紐約的13%等，即本港約99.5%人口從未感染過新冠。陳基湘稱這批市民都要靠疫苗保護，呼籲盡快接種。

（疫情第四波）